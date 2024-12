Cet AirFryer SilverCrest qui fait un tabac chez Lidl est commercialisé à un prix cassé ! Tout le monde veut cette friteuse sans huile en 2024 ! Un bon plan de fin d’année à ne pas manquer !

Lidl : cet AirFryer à prix cassé fait fureur chez l’enseigne allemande

L’AirFryer, c’sest la nouvelle star de nos cuisines ! Les adeptes de la cuisine saine ne peuvent plus s’en passer. Les recettes presque sans matière grasse, c’est l’atout qui lui a permis de séduire le monde entier.

Et si vous n’êtes pas encore équipé de cet incontournable de cuisine, il est temps pour vous de vous en offrir un ! D’ailleurs, Lidl vous donne l’occasion rêvée d’acquérir une friteuse à air chaud à prix imbattable.

Son AirFryer SilverCrest très demandé en 2024 n’est en effet commercialisé qu‘à moins de 40 euros, soit 39,99 euros. Vous n’avez pas d’excuse pour vous en priver plus longtemps.

« La friteuse qui cuit tout, tout, tout ».

Comme rappelé par La Croix, le concept a été « inventé par le Néerlandais Fred van der Weij en 2005 ». Et depuis sa présentation en salon, l’AirFryer a fait l’objet d’un engouement sans pareil.

Force est de constater que l’Air Fryer a peu à peu supplanté les fours ou les micro-ondes de nos cuisines citadines. Pour la journaliste à Paris Match et cuisinière Sonia Ezgulian, « l’Air Fryer, la friteuse qui cuit tout, tout, tout ».

« Je suis bluffé (…) Ravi de mon achat (…) indispensable (…) Je gagne un temps fou !»

« Très satisfaite (…) ça cuit vite et je gagne un temps fou ! », « Très bon rapport qualité prix (…) Je suis bluffé par la facilité de cuisson par rapport à mon four qui est bien trop grand (…) Ravi de mon achat car vraiment indispensable », « Utilisation quotidienne très pratique », « Oui tout est bien et facile de nettoyage », peut-on lire dans les avis des clients.

Caractéristiques du AirFryer Lidl à 39,99 euros

Grâce à SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Air fryer SHLF 1000 A1, 1000 W, vous pouvez profiter d’« une friture optionnelle sans huile ou graisse supplémentaire ». Cet appareil Lidl livré avec un panier amovible à revêtement antiadhésif est conçu pour permettre un « réglage en continu de la température de 80 °C à 200 °C ».

Cet AirFryer Lidl est doté d’un insert de friture supplémentaire (Trivet) pour améliorer la circulation de l’air ainsi que d’un élément chauffant en acier inoxydable. Il est d’ores et déjà équipé d’une protection spéciale contre la surchauffe. Ses pieds antidérapants lui assurent sa stabilité.

Autres caractéristiques :

Avec minuterie de 30 minutes et fonction d’arrêt automatique

Capacité du panier : 1,8 l

Capacité utile du panier (repère MAX) : 1,5 l.

Puissance : 1000 W

Longueur du câble : environ 100 cm.

Dimensions : environ L 21,2 x H 28,2 x P 27,7 cm