Le mystère est enfin résolu ! Les scientifiques savent maintenant comment ont été construites les pyramides égyptiennes. Décryptage.

L’histoire des fameuses pyramides de Gizeh

Les pyramides de Gizeh ont, rappelons-le, été construites il y a environ 4 500 ans.

Le pharaon Khéops est celui qui a eu « le premier projet de pyramide de Gizeh vers 2 550 av. J.-C« , peut-on lire sur le site nationalgeographic.fr.

« Sa grande pyramide est la plus grande de Gizeh. Ses 2,3 millions de blocs de pierre estimés pèsent chacun entre 2,5 à 15 tonnes, en moyenne ».

Son fils, le pharaon Khéphren, construisit, dans son temps, la seconde pyramide de Gizeh, vers 2 520 av. J.-C. La troisième et plus petite des pyramides de Gizeh a été, quant à elle, construite par le pharaon Mykérinos vers 2 490 avant JC.

Les pyramides de Gizeh “intriguent depuis des millénaires”.

Durant des millénaires, l’humanité a cherché à comprendre « comment les pyramides furent construites ». Ces « exploits de l’ingénierie antique à Gizeh » ont toujours laissé bouche bée les gens de notre époque.

Les scientifiques viennent de faire une grande découverte surprenante à ce sujet. De quoi mettre fin à tout ce mystère !

Les scientifiques connaissent (enfin) la vraie histoire des pyramides

Une nouvelle étude – publiée le 16 mai dernier dans la revue Communications Earth & Environment – ​​offre “une possibilité de réponse”, mentionne NBC News.

Selon eux, un bras du Nil, désormais asséché, “se faufilait autrefois dans ce paysage, dans un climat beaucoup plus humide”.

Tel que détaillée par la chaîne américaine, “l’équipe de recherche a basé ses conclusions sur les données de satellites qui envoient des ondes radar pour pénétrer la surface de la Terre et détecter des éléments cachés. Il s’est également appuyé sur des carottes de sédiments et des cartes de 1911 pour découvrir et retracer l’empreinte de l’ancienne voie navigable”.

D’après cette même étude, soulignent les scientifiques, “des dizaines de pyramides égyptiennes réparties sur une distance de 65 km bordaient la voie navigable, y compris le complexe le plus connu de Gizeh.”

C’est la voie navigable qui aurait permis le transport de la pierre et d’autres matériaux nécessaires à la construction des monuments.

“Des chaussées surélevées s’étendaient horizontalement, reliant les pyramides aux ports fluviaux le long des rives du Nil.”, est-il indiqué.

Les conditions des bâtisseurs des pyramides.

Les bâtisseurs de ces pyramides « étaient des ouvriers égyptiens qualifiés et bien nourris qui vivaient dans une ville temporaire proche », rapporte nationalgeographic.com.

« Les fouilles archéologiques révélèrent une communauté très organisée, riche en ressources, qui devait être soutenue par une autorité centrale forte« , est-il précisé.