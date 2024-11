La nouvelle tendance déco 2025 va à coup sûr vous faire oublier les rideaux ! Plus élégante et moderne, ces alternatives sublimeront votre salon et vos chambres ! Difficile de ne pas y résister !

Les rideaux détrônés par cette nouvelle tendance « plus élégante », elle va faire fureur en 2025

Trois mots d’ordre : simplicité, légèreté et modernité. Commençons par les stores. Il y en a aujourd’hui pour tous les goûts : des stores en bois naturel, en métal poli ou en tissus contemporains. Ils s’adaptent à presque tous types d’intérieurs et font très chics !

Les stores californiens, stores enrouleurs, stores en bois, etc.

Vous avez le choix entre les stores enrouleurs qui se déroulent et s’enroulent facilement, les stores californiens idéaux aux grandes baies vitrées et dont « les lames orientables permettent de gérer le flux lumineux » en fonction des différents moments de la journée » ; ou encore les stores en bois ou en bambou pour une ambiance boho.

Beaucoup craquent également pour les stores verticaux qui permettent d’agrandir visuellement la hauteur sous plafond. En outre, ils apportent beaucoup d’élégance à la pièce.

Les voilages modernes

Si vous préférez rester sur le tissu, les voilages modernes constituent une alternative idéale pour vos pièces.

Contrairement aux rideaux lourds, les voilages modernes ajoutent une touche de charme et de modernité à votre intérieur.

Le voilage trouve surtout sa place dans le salon. Pensez à accorder son look aux textiles déjà présents dans votre pièce de vie.

Vous pouvez choisir entre le coton, le lin ou l’organza. Il existe par ailleurs un large choix de couleurs et de motifs.

Il faut éviter de surcharger les fenêtres avec trop d’épaisseur et de matières différentes.

Les panneaux japonais

Sans oublier les fameux panneaux japonais. Cette option ne sert pas uniquement à filtrer la lumière. Elle peut aussi servir de séparateurs de pièce.

Modernes et raffinés, les panneaux japonais « amplifient la sensation de hauteur tout en créant une atmosphère feutrée à la pièce ».

Cloisons mobiles

Pour 2025, les cloisons mobiles font aussi fureur. Elles sont de plus en plus utilisées par les particuliers. Elles sont à la fois pratiques et élégantes.

Ces cloisons mobiles permettent de diviser un grand salon d’un coin bureau par exemple, tout en laissant passer la lumière.

Vous pouvez soit opter pour des cloisons en bois ajouré ou pour des cloisons en métal et verre que vous pouvez « personnaliser avec des gravures, un effet sablé ou recouvrir d’un film ». Une solution des plus esthétiques !