Le thermostat est réglé sur 20 °C et vous avez froid ? Comment l’expliquer ?

Vous avez froid à la maison alors que le chauffage affiche déjà 20 °C ! Votre appareil ne fait-il plus effet ? Ce n’est peut-être pas votre chauffage le problème. On vous aide à y voir plus clair.

« La précarité énergétique est toujours forte » en France

Selon une étude du Médiateur de l’énergie, près d’1/3 des Français ont indiqué avoir eu froid durant l’hiver 2023-2024. « La précarité énergétique est toujours forte« , déplore cet organisme public.

De plus en plus de ménages limitent le chauffage de leur maison pour éviter la flambée des factures d’électricité. À juste titre, car augmenter son chauffage de 1 °C conduit à une hausse de 7 % de votre facture, selon les chiffres de l’Ademe.

85% des foyers ont d’ailleurs confié se préoccuper de la question de la consommation énergétique en 2024.

La question ici est de savoir pourquoi continue-t-on de ressentir le froid sans toutefois toucher au thermostat. Pourquoi la sensation de froid persiste à l’intérieur même quand il fait plus de 20 °C ?

« Ce sont notre interprétation et notre perception de notre environnement », expliquait fin novembre 2022, Shichao Liu, professeur assistant d’ingénierie à l’Institut polytechnique de Worcester (USA) auprès de The Washington Post.

Il s’agit d’une « notion (purement) subjective », ajoute-t-il. Au-delà de la température, il faut savoir que le confort thermique, c’est notre ressenti, influencé par une multitude de facteurs qui font qu’on peut avoir froid même quand il fait 20 degrés.

La sensation de froid (ou de chaud) s’explique par la présence de petits récepteurs qui se trouvent au niveau de la peau.

Une multitude de facteurs en jeu

Ces capteurs sont à la fois sensibles à « la température de contact, à l’humidité, mais aussi aux courants d’air ».

Ces derniers peuvent contribuer à faire baisser votre ressenti des températures à l’intérieur d’un logement, à l’instar du vent dehors.

« À température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme », indique d’ailleurs Météo France.

Solutions pour remédier au problème

Pour traquer les fuites d’air, effectuez un test simple : approchez une bougie allumée de vos fenêtres, portes et autres ouvertures.

Si vous notez que la flamme vacille ou penche, c’est qu’un courant d’air s’infiltre. Pour y remédier, installez des boudins de porte ou des coupe-froids.

Il est conseillé de maintenir un bon taux d’humidité. L’Ademe recommande un taux entre 40 à 60 % dans votre habitation. Aérez votre logement. 5 à 10 minutes chaque jour suffisent pour permettre un renouvellement de l’air.