Prouvez que vous êtes un véritable as des chiffres en résolvant cette expression mathématique en 12 secondes ! Prêt à relever le défi ? CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le quiz maths qui va vous faire grimper les échelons ! Vous avez 12 secondes seulement

Seuls 10% des internautes peuvent résoudre cette expression mathématique du premier coup ! Testez vos compétences en la matière ainsi que votre capacité de résolution de problèmes.

Vous pensez connaître la réponse ? Pas si vite ! Chronométrez-vous pour s’assurer de rester dans le délai imparti.

Pour votre information, le résultat de ce casse-tête mathématique est disponible en fin d’article. Voici l’expression mathématique à résoudre : (72−32)×2+28= ?

Votre temps démarre maintenant

Partant(e) pour stimuler votre cerveau et faire travailler vos neurones ? Si oui, votre temps commence maintenant. Lançons le compte à rebours. Tic Tac… Tic Tac…

Le temps presse.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Maintenant que vous ayez eu le temps de résoudre l’expression mathématique, voyons ensemble si vous avez réussi le challenge.

Pourquoi est-il vivement recommandé d’effectuer des tests mathématiques ?

Ce test mathématique sert à vérifier vos connaissances des formules et des calculs. En même temps, cet exercice mental contribue à améliorer vos capacités cognitives et à développer davantage votre esprit critique.

Dans la foulée, ce jeu vous donne l’occasion de gagner en estime de soi. Sans plus attendre, retrouvez directement la solution à cette énigme afin que vous puissiez vérifier votre réponse finale à la nôtre.

Pour résoudre ce défi, il faut appliquer la fameuse règle de priorité des opérations rappelée par l’acronyme PEMDAS. Ce dernier n’est nul autre qu’un moyen mnémotechnique pour se souvenir facilement de cet ordre d’opérations.

En quoi consiste la règle mathématique à appliquer ? « Il signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction ; multiplication et division étant sur un même niveau, tout comme addition et soustraction », peut-on lire sur le site Wikipédia.

Et la solution est…

(72−32)×2+28=?

Effectuons tout d’abord la soustraction à l’intérieur des parenthèses : 72 – 32 = 40. De quoi permettre de simplifier l’expression : 40 × 2 + 28 = ?

Face à celle-ci, la priorité est donnée à la multiplication : 40 × 2 = 80

L’expression devient alors : 80 + 28 =

Et pour finir, attaquons-nous directement à l’addition : 80 + 28 = 108. Par conséquent, la solution du défi est égale à (72−32)×2+28 est 108. Et voilà la réponse attendue.

Félicitations à tous ceux qui ont relevé le défi haut la main en moins de 12 secondes.