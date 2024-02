Le mixeur plongeant Lidl à moins de 20 euros, l’allié idéal pour toutes vos préparations faits maison. On vous donne son descriptif complet dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le mieux plongeant, un indispensable de la cuisine.

C’est un basique en cuisine. Peu encombrant, cet ustensile est non seulement très pratique mais aussi simple à utiliser. Le mixeur plongeant peut vous servir à bien des égards pour faciliter la préparation de plusieurs recettes.

Détrompez-vous, il ne se limite pas à la confection de soupes et de veloutés. Cet outil polyvalent excelle dans le mélange, mixage et le hachage. Il fait également office de « presse-purée » et de « hachoir« , équipé d’un « fouet en acier inoxydable de qualité ».

Utilisations insoupçonnées du mixeur plongeant.

Il facilite le mélange de pâtes et de liquides pour bien homogénéiser vos pâtes à gâteaux, crêpes, muffins, etc. Idéal également pour la réalisation de sauces comme la mayonnaise. Grâce à ce mixeur plongeant de Lidl, vous ne risquez plus de rater votre mayonnaise fait maison.

Si jamais votre batteur électrique vous lâche, cet ustensile phare à petit prix de la marque allemande peut voler à votre secours pour monter vos œufs en neige.

Même sans blender à portée de main, le mixeur plongeant peut vous assister dans la préparation de vos smoothies.

Son moteur puissant permet de réduire vos fruits en purée facilement. Placez vos fruits coupés dans un grand verre doseur (ou saladier), ajoutez les autres ingrédients, puis broyez le tout à l’aide du mixeur plongeant.

Le mixeur plongeant Lidl, l’allié idéal pour toutes vos recettes et gâteaux

Que ce soit pour concocter des houmous ou des tartinades pour accompagner vos toasts, sandwichs et gressins, le mixeur plongeant SILVERCREST® KITCHEN TOOLS à 19,99 euros peut faire l’affaire.

Choisissez la vitesse qui vous convient parmi 5 niveaux, avec en bonus une option turbo pour un « mixage par impulsion puissant« .

Le verre doseur inclus assure la mesure précise de vos ingrédients, tandis que la poignée Soft Touch offre une prise en main confortable et ergonomique.

5 idées de recettes inédites

Lidl vous propose également 5 idées de recettes inédites avec son mixeur plongeant 600 W. À noter que le verre doseur, le bol, le fouet, le couvercle et le hachoir sont tous compatibles avec le lave-vaisselle, facilitant ainsi leur entretien.

Cet article 3 en 1 a visiblement tout pour plaire. « Silencieux, matériaux de qualité, possibilité de réglage de la vitesse. Tout ne vole pas partout dans la cuisine lors du mixage, ce que j’apprécie », témoigne une cliente. « Il réduit en purée et mélange tout en un rien de temps », se réjouit une autre.