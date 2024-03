Ce liquide vaisselle est le seul à se démarquer parmi 40 autres testés par les experts de 60 Millions de consommateurs ! Elle risque de devenir votre marque préférée.

Connaissez-vous réellement le produit ménager que vous utilisez quotidiennement ?

Vous recherchez le liquide vaisselle ultime pour une vaisselle impeccable sans effort ? Un liquide vaisselle ultra-dégraissants qui élimine les traces de gras les plus tenaces, tout en prenant soin de vos mains ? 60 Millions de consommateurs a passé au peigne fin plus de 40 produits pour vous dénicher le meilleur allié de votre cuisine. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet.

Grâce à 60 Millions de consommateurs, n’ayez plus le tournis face aux innombrables liquides vaisselles qui remplissent nos rayons de supermarchés. S’ils promettent tous une vaisselle propre et étincelante, les liquides vaisselles ne se valent pas tous. A quelle marque doit-on se fier selon la revue française ?

Le meilleur liquide vaisselle d’après 60 Millions de consommateurs

Avant d’élire la « meilleure marque » de liquide vaisselle, 60 Millions s’est penché sur plusieurs critères dont le rapport qualité / prix, les risques pour la santé, mais aussi l’impact du produit sur l’environnement.

Et le grand gagnant est… Main Romarin de la marque Arbre Vert. Aucune substance dangereuse ni pour la santé ni pour l’environnement n’a effectivement été détectée.

« Avec sa formule à base d’agents nettoyants d’origine végétale, le Vaisselle Mains Romarin pénètre au cœur de la graisse et la dissout rapidement ».

Il faut assurément faire attention aux produits ménagers que nous manipulons car certains d’entre eux assèchent la peau et provoquent même des irritations. Il serait préférable d’opter pour des liquides vaisselle dont les ingrédients sont biodégradables.

« Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA ».

La présence de « sulfates, parfums et colorants » peut à la longue entraîner une agression de la peau. Sans compter l’inhalation des produits chimiques volatils très nocifs pour la santé des usagers.

Vous risquez une irritation des voies respiratoires voire une gêne chez les asthmatiques ou personnes présentant des allergies respiratoires.

« 97% d’ingrédients d’origine naturelle« . Il est « idéal pour peaux sensibles grâce à sa formule hypoallergénique ». En outre, c’est « SANS MIT, colorants, allergènes cutanés« . Il est en plus, « approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA ».

La dose recommandée pour 5 litres d’eau dépend de la saleté de votre vaisselle. Lorsqu’elle est « peu sale = 2,5 ml (soit 1/2 cuillère à café) et lorsqu’elle est sale = 5 ml (soit 1 cuillère à café) ».

Ces produits dangereux à éviter…

Gare aux « ingrédients tels que les phosphates, (ils) peuvent causer une prolifération excessive d’algues dans les plans d’eau, ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité de l’eau et la mort des poissons.«

«Les produits chimiques présents dans le liquide vaisselle peuvent également contaminer les sols et les eaux souterraines lorsqu’ils sont éliminés de manière inappropriée« , alerte le site Passeport santé. Il importe donc de ne pas choisir son produit ménager n’importe comment.