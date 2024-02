Le carburant à prix coûtant revient en février : découvrez les stations participantes

Bonne nouvelle pour les usagers de la route, le carburant à prix coûtant fait son grand retour en 2024. Voici la liste des stations concernées.

Alerte bon plan : le carburant à prix coûtant enfin de retour ce mois de février.

Le groupe Casino relance son opération de carburant à prix coûtant, un bon plan valable jusqu’à la fin du mois en cours. En effet, jusqu’au 29 février 2024, l’essence sans-plomb et le gazole sont concernés dans près de 200 stations en France métropolitaine. Superéthanol E85, GPL et fuel domestique sont toutefois exclus de cette opération, réservée uniquement aux clients particuliers.

Cette offre tombe à point nommé avec le début des vacances d’hiver qui débute d’ailleurs déjà pour la zone C.

199 stations participantes à l’opération.

Force est de constater que les prix des carburants se maintiennent encore aujourd’hui à un niveau très élevé avec « un prix moyen à la pompe de 1,81 euro/l pour le SP95-E10, 1,90 euro/l pour le SP98 et 1,79 euro/l pour le gazole. » Une promotion du genre ne pourra qu’être bien accueillie par les automobilistes.

Depuis jeudi dernier, les stations-service des centres Casino vendent leur carburant sans marge bénéficiaire. Cette offre est disponible dans 199 supermarchés et hypermarchés Casino en France métropolitaine, à l’exception des magasins franchisés et des établissements en Corse.

A part Casino, où peut-on également profiter d’un carburant à prix promotionnel ?

Pour vous aider à économiser sur votre budget carburant, vous pouvez également compter sur TotalEnergies, qui continue à maintenir le plafonnement de ses tarifs à 1,99 euro/l jusqu’à la fin de cette année.

Les vacances scolaires et l’opération de Casino devraient changer la donne et motiver les grandes enseignes de distribution (E.Leclerc, Système U, et autres) à emboîter le pas.

Des offres toujours bon à prendre, notamment pour les familles qui prévoient de prendre la route pour se rendre dans les stations de ski. Ces promotions permettent d’économiser quelques euros par plein de carburant.

Une opération qui peut s’étendre jusqu’en mars

Comme on peut lire sur le site autonews.fr, il est fort probable que cette nouvelle opération du groupe Casino se prolonge jusqu’au mois de mars, car la dernière zone à reprendre les cours (la zone B) ne retournera à l’école que le 11 mars.

Voici la liste d’après Autonews,

01 – Ain

Confrancon

Oyonnax Arbent

04 – Alpes de Haute-Provence

Castellane

Château Arnoux

Forcalquier

05 – Hautes-Alpes

Gap

Laragne

06 – Alpes-Maritimes

Antibes

Antibes Rochat

Le Cannet Les Mimosas

Le Rouret

Mouans-Sartoux

Cannes Mandelieu (Géant Casino)

Nice Villeneuve Loubet (Géant Casino)

07 – Ardèche

Aubenas

Annonay Davezieux (Géant Casino)

10 – Aube

Troyes Mission

Troyes Barberey (Géant Casino)

11 – Aude

Carcassonne Salvaza

Narbonne

Salleles d’Aude

12 – Aveyron

Decazeville

13 – Bouches du Rhône

Aix en Provence Est

Aubagne Le Charrel

Auriol

Fuveau

La Ciotat Rohan

Lambesc

Le Rove

Marseille Delprat

Marseille Les Caillols

Marseille Saint Anne

Marseille Saint Jerome

Marseille Saint Victoret

Marseille Valmante

Meyreuil

Trets

Aix-en-Provence (Géant Casino)

Istres (Géant Casino)

Marseille La Valentine (Géant Casino)

Marseille Plan de Campagne (Géant Casino)

Salon-de-Provence (Géant Casino)

14 – Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

15 – Cantal

Aurillac (Géant Casino)

16 – Charente

Angouleme Champniers (Géant Casino)

17 – Charente Maritime

Matha les Blanzac

18 – Cher

Bourges (Géant Casino)

19 – Corrèze

Argentat

Meymac

Brive-la-Gaillarde Malemort (Géant Casino)

21 – Côte d’Or

Beaune

Dijon Chenove (Géant Casino)

22 – Côtes-d’Armor

Callac

Lannion

Saint-Brieuc

25 – Doubs

Besancon Saint-Ferjeux

Morteau

Saone

26 – Drôme

Bourg de Peage

Chabeuil

Crest

Montelimar

Portes les Valence

Valence-2

Valence Sud (Géant Casino)

28 – Eure-et-Loire

Chartres Luce (Géant Casino)

29 – Finistère

Lesneven

Ploneour Lanvern

Quimper Ergue Armel

Tregunc

Brest (Géant Casino)

Morlaix (Géant Casino)

Quimper Cornouaille (Géant Casino)

30 – Gard

Ales Bilina

Pont Saint Esprit

Redessan

Saint Dionisy

Saint Laurent des Arbres

Nimes (Géant Casino)

31 – Haute-Garonne

Revel

Toulouse Basso Cambo

Toulouse Fenouillet (Géant Casino)

32 – Gers

Fleurance

33 – Gironde

Bordeaux Merignac Arlac

Bordeaux Talence

Bordeaux Pessac (Géant Casino)

Bordeaux Saint-Andre de Cubzac (Géant Casino)

Bordeaux Villenave d’Ornon (Géant Casino)

34 – Hérault

Beziers Pezenas

Colombiers

Montpellier Ganges

Montpellier Grabels

Montpellier Autoroute (Géant Casino)

35 – Ille-et-Vilaine

Rennes Le Rheu

38 – Isère

Bourg-d-Oisans

Crolles

La Cote Saint Andre

Saint Barth de Beaurepaire

Saint Jean de Bournay

Susville

Vezeronce 2

Grenoble Fontaine (Géant Casino)

Grenoble Saint-Martin d’Heres (Géant Casino)

41 – Loir-et-Cher

Onzain

42 – Loire

Charlieu

Feurs

Saint Galmier

Saint Just Saint Rambert

Saint-Etienne Ratarieux

Saint-Etienne La Ricamarie (Géant Casino)

Saint-Etienne Monthieu (Géant Casino)

43 – Haute-Loire

Aurec sur Loire

Brioude

Chaspuzac

44 – Loire-Atlantique

Saint-Nazaire (Géant Casino)

45 – Loiret

Chalette-sur-Loing

Montargis Amilly

46 – Lot

Souillac

47 – Lot-et-Garonne

Le-Passage-d-Agen

Monflanquin 2

Boe (Géant Casino)

49 – Maine-et-Loir

Angers Espace Anjou (Géant Casino)

50 – Manche

Donville les Bains

Saint-Pair-sur-Mer

Villedieu-les-Poeles

56 – Morbihan

Carnac

Malestroit

Sarzeau

Lanester (Géant Casino)

Lorient (Géant Casino)

61- Orne

Bagnoles-de-l’Orne

63 – Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Berthelot

Clermont-Ferrand (Géant Casino)

64 – Pyrénées-Atlantiques

Idron

Pau Sauvagnon

Pau Lons (Géant Casino)

65 – Hautes-Pyrénées

Tarbes (Géant Casino)

66 – Pyrénées-Orientales

Bolquere

Canet en Roussillon

Latour Bas Elne

69 – Rhône

Bron Salengro

Lyon Route de Genas

Sainte Foy Jarrosson

Saint-Pierre-de-Chandieu

Villefranche-sur-Saone (Géant Casino)

70 – Haute-Saône

Arc les Gray

71 – Saône-et-Loire

Montceau les Mines

Torcy

72 – Sarthe

Savigne-l’Eveque

73 – Savoie

Modane

74 – Haute-Savoie

Megève

Pers-Jussy

Annecy Seynod (Géant Casino)

Annemasse (Géant Casino)

76 – Seine-Maritime

La-Gaillarde

77 – Seine-et-Marne

Donnemarie Dontilly

Ferrieres-en-Brie

Nemours

Vulaines-sur-Seine

78 – Yvelines

Andresy

Hardricourt

79 – Deux-Sèvres

Pompaire

Niort Chauray (Géant Casino)

81 – Tarn

Albi (Géant Casino)

82 – Tarn-et-Garonne

Moissac

Valence-d-Agen

83 – Var

Brignoles Le Pre

Carqueiranne

Frejus Leotard

Frejus Tassigny

Hyeres

La Londe Le Village

Le Beausset

Le-Muy

Lorgues

Saint Cyr sur Mer

Saint-Raphael

Six Fours

Solliers Pont

Toulon Bon Rencontre

Toulon La Valette

Vinon-sur-Verdon

Frejus (Géant Casino)

Hyeres (Géant Casino)

La-Foux Gassin (Géant Casino)

84 – Vaucluse

Avignon Cap Sud

Orange

85 – Vendée

Longeville-sur-Mer

Sainte-Hermine

87 – Haute-Vienne

Limoges Couzeix

Saint-Yrieix

88 – Vosges

Epinal

89 – Yonne

Avallon

Villeuneuve sur Yonne

Auxerre (Géant Casino)

91 – Essonne

Saint-Michel-sur-Orge (Géant Casino)

95 – Val-d’Oise

Le Thillay – Av. des Violettes

Villiers le Bel