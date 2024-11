Réussirez-vous à résoudre ce casse-tête mathématique en l’espace de 7 secondes chrono ? Testez vos capacités cognitives avec ce défi du jour. On vous explique tout.

Pourquoi faut-il absolument entraîner son cerveau avec des exercices mathématiques ?

Si vous cherchez à stimuler vos neurones, ce défi est fait pour vous. Saviez-vous « que toutes les trois secondes, une personne dans le monde développe un type de démence » selon l’Organisation mondiale de la santé.

D’où l’intérêt de bien entretenir ses neurones afin de les maintenir en forme. « La stimulation cognitive du cerveau est bénéfique, car elle augmente la force du tissu cérébral et contribue à réduire le déclin cognitif dû à l’âge, ainsi qu’à prévenir les maladies neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence », indique NeuronUP.

« Les maths sont l’exercice par excellence de la raison », précise cerveauetpsycho.fr.

Il faut avoir un QI élevé pour résoudre ce défi mathématique en 7 secondes chrono

Pour votre exercice du jour, voici l’expression mathématique à résoudre :((45+20)×2)−(8²/4).

Il faut un esprit critique et de la logique mathématique pour réussir à trouver la solution dans le laps de temps défini. Vous avez 7 secondes en tout. Partant(e) pour vous y mettre ? La balle est dans votre camp !

Votre temps commence maintenant.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Voici la règle d’or pour réussir ce test

Avez-vous trouvé la bonne réponse à ce challenge du jour ? Voyons-le ensemble. Vous devez absolument passer par la règle PEMDAS.

Dans une chaîne d’opérations, il faut toujours effectuer dans l’ordre :

1) les calculs entre parenthèses en commençant par les plus intérieures.

2) les puissances (racines et carrées)

3) les multiplications et les divisions de gauche à droite.

4) les additions et les soustractions de gauche à droite.

Rappelons que les multiplications et les divisions ne sont pas prioritaires

l’une par rapport à l’autre. Idem pour les additions et les soustractions.

Et si vous découvrez la réponse finale à cette expression mathématique ? On vous détaille tout.

Effectuons les opérations entre parenthèses à l’intérieur de la première paire de parenthèses : 45 + 20 = 65. Puis, poursuivrons avec ce qui est à l’intérieur de la deuxième paire de parenthèses : 8² (qui veut dire 8 x 8) = 64.

L’expression arithmétique devient alors : (65 × 2) – (64 / 4).

Continuez avec les multiplications et divisions : 65 × 2 = 130 ET 64 / 4 = 16. L’expression devient alors 130 – 16. Terminons avec la soustraction finale : 130 – 16 = 114. Donc, le résultat final de ((45+20)×2)−(8²/4) est égal à 114.

Grand bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse dans le laps de temps défini. Toutes nos félicitations.