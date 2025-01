Horoscope : ces 3 signes astrologiques vont vivre un janvier radieux...

À l’arrivée d’une nouvelle année, le mois de janvier est synonyme de belles promesses tous azimuts. L’astrologie ne s’en prive pas et annonce un avenir radieux pour ces trois signes du zodiaque.

2025 : vive les bonnes résolutions…

L’année 2025 qui commence, comme chaque nouvelle année, symbolise souvent un renouveau, une volonté de changer et d’améliorer notre quotidien.

À chaque mois de janvier en effet, les traditionnelles « bonnes résolutions » refont surface, nous offrant la promesse d’une version beaucoup meilleure de nous-mêmes par rapport à l’année passée.

Cependant, soyons réalistes, combien parmi nous abandonnent avant même de commencer le mois suivant ?

Entre les difficultés de la vie et un manque total de motivation, atteindre le but de ses propres promesses peut rapidement devenir un véritable défi.

L’astrologie répond à toutes les aspirations pour la nouvelle année…

Connaissant le désir universel de chacun de changer et d’améliorer sa vie dans presque tous les domaines — l’amour, les relations, les finances, etc. — l’astrologie en profite pour répondre à ces aspirations.

S’appuyant sur un seul argument, la chance, sans fondement scientifique, l’astrologie cherche donc à encourager le maintien de ces « bonnes résolutions ».

Un mois de janvier 2025 radieux pour ces 3 signes astrologiques…

Ainsi, ceux nés sous le signe du Bélier déborderaient, en janvier 2025, d’énergie pour conquérir tous les objectifs qu’ils se sont fixés.

Le début d’année s’annoncerait sous le signe de l’ambition, avec des relations particulièrement harmonieuses et, surtout, très enrichissantes.

Pour les natifs du Lion, 2025 serait l’année de la créativité, avec un mois de janvier marqué par l’épanouissement personnel et un « magnétisme irrésistible » côté amour.

Quant aux Sagittaires, la nouvelle année symboliserait une belle aventure et une expansion prometteuse.

Des affirmations à prendre avec des pincettes. Les astrologues n’expliquent non seulement pas comment ils sont arrivés à cette conclusion, mais ne montrent pas non plus leur méthode.

En dehors du soi-disant alignement d’une telle planète avec une autre qui favoriserait la chance pour tels signes du zodiaque à tel moment de la semaine, du mois ou encore de l’année, ils n’offrent aucun argument qui s’apparente à une science.

Ce qui suppose un acte de tout simplement croire, sans pouvoir se poser de questions, à tout ce qui est écrit dans la rubrique horoscope de son journal.

S’il est déjà difficile de s’en tenir à cela, les horoscopes, indépendamment de leur source, se contredisent les uns les autres.

Si un journal annonce une journée ensoleillée en amour, la concurrence annonce une tempête.