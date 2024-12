Il a 95 ans et se sent comme un jeune de 70 ans ! « Je suis dans la meilleure forme de ma vie » : voici sa routine fitness pour une forme olympique. CafeBagdad vous détaille tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ses débuts dans le sport

Cet ancien champion de lutte de 95 ans ne manque jamais jusqu’à aujourd’hui de s’entraîner tous les jours.

Et pourtant, lorsqu’il a entamé le sport, ce n’était pas par passion. David Scott a été quelque peu forcé par les circonstances.

« À l’époque, je vivais à Chicago dans un quartier mal famé, se rappelle-t-il au magazine Parade. Alors, j’ai commencé la lutte pour pouvoir me défendre si nécessaire.« , explique cet ancien vétéran de la Seconde guerre mondiale.

Une fois à l’université, il intègre l’équipe de lutte. Il devient champion des poids welters dans la catégorie des moins de 77 kilos.

Fitness senior : « voici mon secret pour rester en forme à 95 ans »

« La lutte n’est pas seulement un excellent moyen de développer sa force, elle est également excellente pour la santé mentale« , souligne le nonagénaire. « Et c’est cela qui m’a amené au fitness« , poursuit-il.

Grâce à sa routine de remise en forme qu’il suit plusieurs fois par semaine, David Scott se dit « particulièrement fier de (sa) capacité pulmonaire et de (sa) force musculaire. Je me sens comme un homme de 70 ans« , se réjouit-il auprès de Parade.

« Les jours où je m’entraîne, assure l’Américain de 95 ans, j’ai l’impression d’avoir plus d’énergie et mon corps attend même avec impatience mes exercices ».

Un programme de 30 minutes de travail musculaire

Le nonagénaire se rend à la salle trois fois par semaine. Il commence toujours par une marche d’un kilomètre dans son quartier pour s’échauffer et augmenter son rythme cardiaque.

Une fois en salle, il débute toujours par du soulèvement de poids. D’ailleurs, confie-t-il, « vous avez des poids de différentes tailles et j’essaie d’étirer et de contracter mes muscles avec 20 répétitions ».

Puis, l’homme de 95 ans se concentre sur le renforcement de son dos, de ses jambes et de ses abdominaux en près d’une trentaine de minutes en recourant aux machines de la salle.

Pour avoir cette forme « olympique« , David Scott recommande avant tout de « surmonter toute peur ou paresse qu’ils pourraient avoir ».

Avec assurance, celui-ci de conclure : « Faites-le et vous ne le regretterez pas. Si vous continuez à faire de l’exercice, vous vous sentirez plus jeune; Cela vous aidera également à jouer plus facilement avec vos petits-enfants ».