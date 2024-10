Mettez à l’épreuve vos capacités cérébrales avec ce casse-tête mathématique ! Réussirez-vous à le faire en l’espace de 13 secondes ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Évaluez vos capacités cognitives avec ce test de QI, vous avez 13 secondes !

Prêt à tester vos compétences en résolution de problèmes avec ce défi du jour ? Sachez que seuls les personnes à QI élevé réussissent à le résoudre dans le délai imparti ! Cette énigme ne se limite pas uniquement à la vitesse, mais aussi à la logique et à votre sens de l’analyse.

L’expression à relever est la suivante : 81/9×0 ?

C’est un excellent exercice mental pour stimuler votre cerveau. Prêt à vous y mettre ? Si oui, lancez le compte à rebours. Vous disposez de 13 secondes pour résoudre ce casse-tête mathématique.

Tic Tac… Tic Tac ! Le temps n’est pas votre allié !

Votre temps commence maintenant.

13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Le temps est écoulé.

Si vous avez résolu le défi, grand bravo à vous ! Vous avez fait preuve de compétences cognitives. Si ce n’est pas le cas, pas de panique. Sachez que vous aurez toujours l’occasion d’améliorer votre esprit analytique.

Qu’en est-il de la solution ? La voici.

Pour s’assurer de bien répondre à cette question, pensez à décomposer le problème en deux étapes clés. Ainsi, vous ne manquerez pas de réussir à relever le challenge haut la main en moins de 13 secondes comme l’a imposé le concepteur du jeu.

Résolution de l’expression 81/9 × 0

Commençons par simplifier l’énoncé du problème. Pour cela, procédez d’abord avec la division : 81 divisé par 9 qui donne 9. Ensuite, poursuivez avec la multiplication : 9 multiplié par 0 qui est égal à 0.

Donc, 81/9 × 0 = 9 × 0 = 0. Quel que soit le nombre multiplié par 0, le résultat est toujours 0. En conclusion, la solution à l‘expression mathématique 81/9 × 0 est 0.

Découvrez cette règle mathématique qu’il fallait absolument appliquer dans ce défi mathématique !

La règle d’or consiste à bien appliquer l’ordre des opérations mathématiques, la fameuse règle PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division, Addition et Soustraction). Selon cette règle, la division et la multiplication sont prioritaires. Ces opérations doivent être effectuées suivant l’ordre dans lequel elles apparaissent de gauche à droite.

Dans notre exemple, la division se fait avant la multiplication, bien que ce soit la multiplication par zéro qui a le dernier mot. Alors ? Avez-vous trouvé O ? Si oui… Encore toutes nos félicitations. On vous envoie une salve d’applaudissements.

À la prochaine !