Défiez votre logique et vos capacités mathématiques avec ce test de QI réservé aux esprits cartésiens. Décryptage.

Un défi de taille pour les adeptes des challenges de niveaux difficiles.

Aimez-vous les défis mathématiques ? Alors ce test de QI est fait pour vous ! Pour le réussir, il faut passer par une pensée latérale et faire preuve de son sens de la logique. En même temps, il faut avoir des compétences en résolution de problèmes pour trouver la réponse.

Préparez-vous à réfléchir, à analyser et à mesurer votre intelligence rationnelle. Si vous êtes prêt(e), c’est à vous de jouer. Comme dans tout test du genre, vous devez appliquer les principes mathématiques de façon créative.

La résolution de ce puzzle mathématique suit un chemin logique bien défini jusqu’à la découverte du nombre manquant. Mais attention, ne lisez pas plus loin si vous ne voulez pas que la solution soit dévoilée. Bon courage pour votre recherche.

Êtes-vous un génie des chiffres ? Testez votre esprit mathématique !

Avez-vous fini ? Oui ? Voyons ensemble si vous avez trouvé la bonne réponse à ce puzzle mathématique pour génies. Sa résolution consiste à additionner deux nombres. Puis, à appliquer une opération supplémentaire : il s’agit comme vous pouvez voir ci-après de l’extraction de la racine carrée.

Si vous avez fait de même, vous êtes sur le bon chemin. Pour vous en assurer, CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce même article :

28 + 8 = 36 = √36 = 6

63 + 18 = 81 = √81 = 9

En suivant la logique du défi, on peut déduire que :

√94 + x = 13

94 + x = 169

x = 169 – 94

x = 75

Félicitations à tous ceux qui ont réussi à relever ce défi viral.

Le nombre manquant à trouver est donc 75. C’est bon pour vous ? Si oui, grand bravo à vous. Vous êtes vraiment quelqu’un de doué en maths. Si ce n’est pas le cas, ne soyez pas non plus peiné. Vous devez juste vous améliorer.

Pour cela, adonnez-vous régulièrement à des énigmes du genre pout développer vos compétences en la matière.

En ajoutant un certain nombre à 94 et en trouvant le carré du résultat, nous pouvons obtenir la valeur manquante. Ce qu’il fallait démontrer.

Envie d’un challenge plus difficile ?

Si vous êtes à la recherche d’un challenge encore plus difficile, d’autres énigmes mathématiques sont disponibles sur notre site web. N’hésitez pas à les explorer et à tester vos capacités de logique et de résolution de problèmes avec.

Vous pouvez aussi vous lancer des défis avec votre entourage pour comparer vos performances. N’hésitez pas à fixer un délai de temps pour le résoudre si vous souhaitez corser les choses.