Êtes-vous prêt(e) à trouver la solution à ce casse-tête mathématique ? Si oui, vous avez 13 secondes chrono pour défier votre intelligence ! C’est parti ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Êtes-vous un as en mathématiques ? Si oui, résolvez cette expression et prouvez-la ! Vous avez 13 secondes

La résolution de problèmes mathématiques a pour objectif de contribuer au développement de ces compétences. En effet, il faut savoir que ce défi ne se limite pas uniquement à tester votre esprit critique.

En même temps, ce challenge vous permet de « consolider vos connaissances mathématiques », de développer vos capacités cognitives, de stimuler vos neurones et (aussi) « de renforcer votre confiance en soi ».

Selon de nombreux chercheurs, « la résolution de problèmes demeure l’activité dans laquelle les gens rencontrent le plus de difficultés ». Qu’en sera-t-il de vous ?

Êtes-vous partant pour vous attaquer à cette expression du jour ? La voici : (60−30)×2+40−10. Lancez le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

Votre chronomètre est déjà en marche ! Le temps presse !

Votre temps est écoulé.

Prêt pour découvrir la règle d’or mathématique ? C’est à vous de jouer !

Avez-vous réussi à trouver la réponse à cette énigme mathématique dans le délai imparti ? Quelle stratégie avez-vous mise en place pour aboutir à la solution de ce défi ?

Comme vous l’aurez compris, la résolution de cette expression mathématique nécessite de passer par la fameuse règle PEMDAS, que vous maîtrisez certainement déjà très bien.

L’ordre des opérations à prioriser commence par les

– Parenthèses, soit par les opérations intérieures

– Exposants

– Multiplication et Division (de gauche à droite)

– Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Et si nous passons maintenant à la réponse de ce casse-tête mathématique ?

(60−30)×2+40−10

Voyons ensemble comment s’y prendre ? On soustrait donc tout d’abord 30 de 60, puis on multiplie le résultat par 2. Ensuite, on ajoute 40 et on soustrait 10. »

60 − 30 = 30. Puis 30×2=60. Enfin, additionnons et soustrayons les nombres restants : 60 + 40 − 10 = 90.

Le résultat final à cette expression arithmétique du jour est donc égal à 90. Grand bravo à tous ceux qui ont trouvé la solution.

Pour ceux qui ne sont pas parvenus à le faire, pas de soucis. Entraînez-vous davantage pour améliorer vos performances.

Vous pouvez vous exercer avec nos défis mathématiques, nos défis visuels, la recherche du nombre manquant, des tests de logique, des illusions d’optique comme les jeux de différence.

