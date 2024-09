Parviendrez-vous à trouver la réponse correcte à ce défi de calcul mental en l’espace de 22 secondes chrono ? Allez-y ! Sans plus attendre, prouvez vos compétences cognitives.

Êtes-vous un as en mathématiques ? Si oui, calculez le poids des animaux en seulement 22 secondes chrono

Avez-vous réellement un esprit analytique ? Si oui, ce défi est fait pour vous. Votre mission consiste ici à trouver le poids total des animaux dans le délai imparti.

Pour réussir ce genre de test, il faut de la logique et des compétences en résolution de problèmes. En outre, il faut également des bonnes capacités d’observation.

Pensez-vous pouvoir y arriver dans le laps de temps imposé ? Déterminez tout d’abord le poids individuel de chaque animal, à savoir celui du chat, du chien et du lapin pour ensuite parvenir au poids des trois animaux ensemble.

Votre temps commence maintenant…

Prêt(e) ? Si oui, lançons le compte à rebours.

Votre temps est écoulé.

Récapitulatif des données

Regardez bien l’illustration. Comme vous pouvez voir un chat et un lapin pèsent ensemble 40 kilogrammes, tandis qu’un chien et un chat font tous deux 65 kilogrammes.

Le poids combiné d’un lapin et d’un chien atteint 55 kilogrammes. À partir de là, vous devez pouvoir trouver le poids des trois animaux ensemble. Y êtes-vous parvenu en moins de 22 secondes seulement ? Découvrons-le tout de suite !

Chat + Lapin = 40 kg

Chien + Chat = 65 kg

Chien + Lapin = 55 kg.

Et si vous découvrez le poids final des animaux du casse-tête ?

Pour trouver le poids total des trois animaux ensemble, nous devons ajouter les trois équations suivantes :

(Chat + Lapin) + (Chien + Chat) + (Chien + Lapin), soit donc 40 kg + 65 kg + 55 kg.

Ce qui donne 2 chats + 2 lapins + 2 chiens = 160 kg. En divisant le poids total des six animaux par 2, on peut dire que le poids moyen d’un trio composé d’un chat, d’un lapin et d’un chien est donc égale à 80 kilogrammes.

Chat + Lapin + Chien = 80 kg. C’est donc la réponse qu’il fallait trouver. Avez-vous été à la hauteur de cette nouvelle énigme ? Avez-vous réussi haut la main ? Si oui, grand bravo à vous.

Si ce n'est pas le cas, pas de panique ! Exercez-vous davantage pour développer votre pensée critique.

Si le défi vous a plu, n’hésitez surtout pas à le partager autour de vous.