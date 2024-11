Testez vos capacités cognitives en trouvant la réponse à ce défi mathématique en moins de 8 secondes seulement ! CafeBagdad vous décrypte tout.

Êtes-vous un as des chiffres ? Prouvez-le en 8 secondes avec ce défi mathématique !

Votre mission consiste à trouver LA solution à cette

dans le délai imparti. Dans ce défi, vous devez à la fois faire preuve de vos compétences en mathématiques ainsi que de vos capacités de résolution en problèmes.

Le fait de devoir le réussir dans le laps de temps de 8 secondes ajoute une difficulté au challenge. L’objectif est de tester votre vitesse de rapidité de réflexion. C’est une énigme spécialement conçue pour les esprits analytiques !

L’expression à résoudre est la suivante : [(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3]. Êtes-vous prêt à relever ce défi mental ? En moins de 8 secondes, prouvez votre habilité pour les chiffres et le calcul.

Pour aboutir au résultat attendu, vous devez absolument faire usage de calcul mental. Comme il s’agit d’une chaîne d’opération, vous devez absolument décomposer l’expression afin de la simplifier et la résoudre de tête.

Lancement du compte à rebours.

Votre temps commence maintenant.

Attention, le temps presse. Il faut une surdose de concentration pour ne pas dépasser le laps de temps donné.

Tic Tac… Tic Tac…

… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous relevé le challenge à temps ? Si vous pensez que oui, vérifiez votre réponse à la nôtre. La rédaction vous détaille tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Démarche pour résoudre ce test mathématique

Cet exercice exige de la précision et de l’ordre. Vous devez effectivement suivre les priorités des opérations rappelées par l’acronyme PEMDAS (Parenthèses, Multiplications, Divisions, Additions et Soustractions).

[(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3]

Voyons ensemble les différentes étapes de résolution de cette expression mathématique.

La solution finale est…

Commençons par les opérations entre parenthèses: (80−32) = 48 ET (45÷9) = 5.

Si l’on tient compte des réponses obtenues, voici ce qui reste de l’expression de départ [48÷4] + [65−5×3].

Poursuivons avec les multiplications et divisions qui se trouvent à l’intérieur des crochets: 48÷4 = 12 ET 5×3 = 15. Comme vous pouvez le remarquer, l’expression se simplifie davantage : 12 + [65−15].

Enchaînons avec la soustraction à l’intérieur des crochets : 65−15 = 50. L’opération finale restante n’est autre que 12 + 50.

Il ne reste plus qu’à effectuer l’addition finale : 12 + 50 = 62. Le résultat de ce casse-tête mathématique [(80−32)÷4]+[65−(45÷9)×3] est égal à 62. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le challenge avec brio en moins de 8 secondes chrono.

Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis non plus ! Pour développer un esprit critique et gagner en performance, il est recommandé de vous entraîner régulièrement avec des énigmes du genre.