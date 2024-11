9 secondes vous suffisent-elles pour trouver la solution à ce défi mathématique du jour ? Et si vous testez vos capacités cognitives ? C’est à vous de jouer.

Êtes-vous rapide et intelligent pour résoudre ce test mathématique en 9 secondes ?

Ce test s’adresse principalement aux esprits brillants, car il faut faire preuve d’un sens d’analyse hors pair pour prétendre pouvoir relever ce défi en moins de 9 secondes chrono.

Ce jeu met non seulement en exergue vos compétences en mathématiques, mais aussi vos capacités de résolution de problèmes.

Réussirez-vous à résoudre cette expression mathématique dans le délai imparti ? Et si vous le découvrez ? Prenez votre Smartphone et sans plus attendre, lancez le compte à rebours.

Vous avez 9 secondes devant vous pour vous y mettre. Voici l’expression arithmétique à résoudre : (65−15)×2+(50/10)−8.

Le temps presse ! Tic Tac… Tic Tac…

Partant(e) ? Votre temps commence maintenant.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Étape incontournable pour trouver la solution à cette énigme.

Pour parvenir à la solution exacte du challenge du jour, il faut décomposer l’expression étape par étape. Sa résolution exige l’application rigoureuse des règles de priorité des opérations.

Il faut bien penser à faire les calculs dans le bon ordre. Pour s’assurer de trouver le bon résultat (le seul et l’unique), on doit se souvenir de la règle des PEMDAS. (Parenthèses, Exposants, Multiplications et Divisions, Additions et Soustractions).

Alors ? La règle est-elle encore bien fraîche dans votre tête ? Si oui, relever ce défi devrait être très simple pour vous.

Le vrai défi consiste à respecter le laps de temps fixé par le concepteur du jeu. Les 9 secondes vont-elles vous suffire pour démontrer votre vitesse de rapidité de réflexion et votre esprit critique ? 9 secondes, c’est plutôt court ! Voyons ce qu’il en est.

Pour que vous puissiez vérifier votre réponse à la solution finale attendue, la rédaction de CafeBagdad vous propose de la découvrir dans les lignes qui suivent…

Prêt pour découvrir LA solution à ce casse-tête mathématique ?

(65−15)×2+(50/10)−8

Effectuons d’abord les opérations entre parenthèses, à commencer par la soustraction à l’intérieur de la première parenthèse : 65 – 15 = 50.

Enchaînons avec la division à l’intérieur de la deuxième parenthèse : 50 / 10 = 5. Notre expression du jour devient : 50 × 2 + 5 – 8.

Poursuivons avec les multiplications et les divisions (de gauche à droite) : 50 × 2 = 100. Comme vous pouvez le voir, notre expression se simplifie davantage : 100 + 5 – 8.

Terminons avec les additions et les soustractions (de gauche à droite) :

100 + 5 = 105 ET 105 – 8 = 97. Le résultat final du challenge (65−15)×2+(50/10)−8 est égal à 97. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé !