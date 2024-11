Vous avez 12 secondes chrono pour prouver que vous êtes un as du calcul mental ! À vous de jouer ! On vous explique tout !

publicité

Êtes-vous incollable en calcul mental : ce défi mathématique est pour vous, vous avez 12 secondes chrono devant vous

Si vous aimez stimuler votre cerveau et faire travailler vos neurones, vous êtes pile au bon endroit ! Nous avons le défi mathématique parfait pour vous !

Testez-vous et voyez si vous avez la vitesse et les compétences intellectuelles nécessaires pour résoudre cette énigme du jour ! Êtes-vous habile avec les chiffres ? Prouvez-le avec cette expression arithmétique : ((135−95)×2)+(100÷4)−10.

Attention de ne pas dépasser le délai imparti ! Vous n’avez que quelques secondes devant vous !

Pensez-vous pouvoir le résoudre sans faire d’erreur ? Et si vous le découvrez maintenant ? Votre temps commence. Prenez votre téléphone et mettez le chrono en marche.

publicité

Lancement du compte à rebours.

Tic Tac… Tic Tac…

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Pensez-vous avoir trouvé le bon résultat ? Si oui, avez-vous pu respecter le délai imparti ? Si votre réponse est affirmative, grand bravo à vous.

Mais pour être vraiment sûr, il vaut mieux vérifier votre réponse avec la solution finale proposée en fin de cet article.

Pour ceux qui n’ont pas trouvé, pas de soucis. Le saviez-vous ? Tout n’est pas perdu !

Effectivement, il vous est toujours possible de vous améliorer et de développer votre esprit critique en vous exerçant davantage avec des tests spécialement conçus à cet effet.

Des exercices mentaux pour garder son cerveau en forme

Vous avez le choix entre les puzzles d’allumettes, les casse-têtes mathématiques, les recherches du nombre manquant, des tests de logique et bien d’autres.

Pour résoudre correctement ce type d’expression, il faut obligatoirement suivre les étapes dans le bon ordre, en respectant la règle de priorité des opérations mathématiques selon PEMDAS.

Et si nous passons à la solution finale ?

Ce moyen mnémotechnique aide à rappeler l’ordre des opérations : Parenthèse, Exposant (puissances et racines carrées), Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction ( de gauche à droite).

((135−95)×2)+(100÷4)−10

Commençons par les opérations entre parenthèses : avec la première parenthèse d’abord : 135 – 95 = 40 avant de s’attaquer à la deuxième parenthèse : 100 ÷ 4 = 25.

L’expression mathématique devient par conséquent : (40×2) + 25 – 10. Poursuivons avec les multiplications : 40 × 2 = 80. Voici ce que devient l’expression : 80 + 25 – 10.

Terminez avec les additions et soustractions : 80 + 25 = 105 ET 105 – 10 = 95. Le résultat final attendu à ((135−95)×2)+(100÷4)−10 est égal à 95.

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse à ce défi mathématique.