Testez vos compétences en calcul avec ce défi mathématique ! Parviendrez-vous à le faire en moins de 17 secondes ? Et si vous le découvrez ?

Êtes-vous assez rapide pour résoudre cette expression mathématique en 17 secondes chrono ?

Préparez-vous à faire un peu de gymnastique mentale avec ce défi mathématique du jour ! De quoi stimuler vos neurones.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : ((12+8) x 3 – 4 x 5 + 6). « Attention à ne pas oublier des termes et à bien respecter les priorités opératoires ainsi que la règle des signes ».

Non seulement, vous serez amenés ici à faire preuve de vos compétences en mathématiques, mais également de votre rapidité de réflexion. En outre, ce jeu démontrera votre habilité pour le calcul mental.

Tic Tac… Tic Tac…

Partant(e) ? Allez-y ! Mettez le chronomètre en marche ! Votre temps commence maintenant.

Lancement du compte à rebours.

17 secondes… 16 secondes… 15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes … 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Avez-vous trouvé la bonne réponse ? Pensez-vous avoir relevé le challenge à temps ? Voyons-le ensemble (avec toutes les étapes nécessaires à la résolution).

Passons à la solution…

Vous devez appliquer la règle PEMDAS. Pour cela, c’est par les opérations entre parenthèses qu’il faudrait commencer : (12+8) = 20. L’expression mathématique devient : (20 x 3) – 4 x 5 + 6.

Puis poursuivre avec les multiplications : 20 x 3 = 60 ET 4 x 5 = 20. L’expression devient : 60 – 20 + 6. Enchaînez avec les additions et soustractions, de gauche à droite : 60 – 20 = 40 ET 40 + 6 = 46.

Par conséquent, la solution finale de ce challenge mathématique (12+8) x 3 – 4 x 5 + 6 est égale à 46. Alors ? Votre réponse est-elle exacte ? Le temps vous a-t-il suffi ?

Si oui, grand bravo à vous pour vos compétences intellectuelles. Vous méritez toutes nos félicitations.

En revanche, si ce n’est pas le cas, sachez que vous pouvez toujours vous améliorer et développer votre esprit critique en vous exerçant régulièrement.

« Pour ne plus jamais vous tromper, il n’y a pas de remède miracle : il faut multiplier les exercices de maths pour que le développement devienne un automatisme ! », explique d’ailleurs le site superprof.fr.

Ainsi, est-il expliqué, « l’enchainement des opérations va devenir rapide et fluide, il vous suffit d’appliquer la formule adaptée et de vous faire confiance ».

Avez-vous apprécié le défi du jour ? Oui ? N’hésitez pas de le partager à vos amis ou aux membres de votre famille. Vous pouvez même (si vous le souhaitez) comparer vos performances entre vous.

