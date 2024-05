Peu de personnes ont vraiment réussi à trouver la réponse à cette expression arithmétique dans le temps imparti ! Qu’en sera-t-il de vous ?

Êtes-vous assez balaise pour résoudre cette énigme en 10 secondes dans votre tête ?

Avez-vous les compétences qu’il faut pour relever ce défi ? Si vous pensez que oui, découvrez si vous êtes vraiment un génie des chiffres.

En effet, seulement 1 sur 10 utilisateurs ont répondu vrai à ce test de QI. Pour réussir ce genre d’énigme, il faut obligatoirement mettre en exergue ses capacités en mathématique.

Des « avantages surprenants pour le cerveau »

Ces jeux de réflexion “ peuvent avoir des avantages surprenants pour votre cerveau. Ces énigmes peuvent vous donner un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement« , explique ZenBusiness, tel que relayé par Ouest France.

« Un autre avantage à retenir, (c’est que la résolution de ces énigmes) nécessite une réflexion critique. Il en va de même pour les mathématiques. Pour résoudre un problème, des compétences critiques en résolution de problèmes sont également requises ».

Pensez-vous en être capable ? Si oui, c’est parti !

Si vous souhaitez vous attaquer au nôtre, vous devez vous assurer d’avoir tous ses bagages intellectuels. Ce défi vous offre le moment ou jamais de prouver vos capacités cognitives.

« Plus nous avons d’expérience dans le jeu, plus nous devenons flexibles dans l’interprétation des différentes choses que nous voyons », est-il précisé.

Cette qualité ne manque d’ailleurs pas d’impacter votre quotidien. Vous aurez tendance à vous adapter facilement aux nouvelles situations sans vous rechigner.

Et pour cause, les cerveaux bien entraînés parviennent à « voir des images et d’autres objets d’une certaine manière qui n’est pas nécessairement la même que la façon dont les autres les voient ».

Avis à tous les fans d’énigmes et de défis mathématiques, ce nouveau test est pour vous ! Sans plus tarder, voici l’expression à calculer : [(8+2)×5−6] : (3−1). Vous avez 10 secondes pour vous y mettre !

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Prenez le temps de bien examiner le problème pour déterminer la bonne approche à adopter. Pour ne pas manquer la réponse, prenez bien soin de suivre déjà pas à pas les différentes étapes dans votre tête.

Pour cela, décomposons l’expression étape par étape : débutons par les parenthèses (8+2), qui donne 10. Maintenant, multipliez le résultat par 5 avant d’enlever le 6 : 10×5=50, puis 50−6=44.

Enfin, (3-1) : 3−1=2, et 44÷2=22. C’est la solution finale attendue. Bravo à tous ceux qui l’ont résolu.

A bon entendeur salut !