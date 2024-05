Serez-vous capables de nous résoudre cette énigme mathématique dans le laps de temps donné ? Découvrons-le avec ce challenge ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Partant(e) pour une nouvelle aventure mathématique ?

Les férues des chiffres croqueront certainement à pleines dents ce nouveau test mathématique.

Dans ce défi, vos compétences mathématiques seront mises à l’épreuve. C’est l’occasion de tester vos fonctions cognitives et, notamment votre mémorisation.

Entre racines et puissances : Pourrez-vous résoudre ce défi mathématique en 20 secondes ?

Si vous êtes du genre à aimer régulièrement stimuler vos neurones, ce challenge est fait pour vous. Voici l’expression mathématique qui vous attend bien au chaud comme défi du jour : 23+√16−32÷3+5−√9= ?

Si vous êtes prêt(e) à mettre vos capacités cognitives au travail, votre temps commence maintenant. Vous avez 20 secondes pour parvenir à la bonne réponse.

Tic Tac… Tic Tac… Tic Tac…………………………..Le temps est écoulé !

Alors ? Avez-vous réussi le test dans le délai imparti ? Si oui, grand bravo. Reste à savoir si votre réponse coïncide avec la solution proposée en fin d’article.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête mathématique ?

Comme vous pouvez le voir, cette énigme mathématique diffère un peu de celles dont on a l’habitude de vous présenter.

Elle est plutôt centrée entre les racines et les puissances. Mais si vous êtes un as des maths, elle ne devrait pas vous poser problèmes, du moins on l’espère !

23+√16−32÷3+5−√9= ?

Commençons par calculer la puissance : 2 puissance 3 = 8. Puis, passons à

la racine carrée de 16 qui donne 4, soit donc : √16=4.

Ensuite, poursuivons avec la valeur de 32 avant de diviser par 3 : 32=9 9÷3=3.

Il vous faudra ensuite calculer la racine carrée de 9, ce qui nous donne √9=3.

Pour aboutir à l’étape finale de cette opération, remplacez les valeurs trouvées dans l’expression puis mettez-vous à ajouter et soustraire. Voici ce que ça devra donner :

8+4−3+5−3=8+4=12

12−3=9

9+5=14

14−3=11.

Alors ? Avez-vous trouvé la réponse ? Si la vôtre est égale à 11 et que vous ayez suivi la même démarche, c’est OK pour vous. Et pour cela, vous méritez un grand bravo. Vous avez suffisamment prouvé vos compétences en résolution de problèmes !

Pour ceux qui n’ont pas réussi le challenge, pas de panique ! Améliorez vos performances en vous exerçant régulièrement à partir de notre site web.

Vous pourrez y trouver toutes sortes de défis de niveaux différents (facile/moyen/difficile) afin de développer votre pensée critique et votre sens de la logique. Mais surtout : pas le droit au découragement !