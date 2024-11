Seuls les plus intelligents parviendront à trouver la solution à ce défi mathématique en moins de 11 secondes chrono ! Partant(e) pour vous y mettre ? C’est parti ! Montrez de quoi vous êtes capables.

Énigme mathématique : réussirez-vous à résoudre ce test en 11 secondes ?

Si les expressions mathématiques peuvent vous paraître complexes à première vue, pas de panique… Avec une bonne approche, vous devez y arriver sans souci, et ce, dans le délai imparti !

L’expression arithmétique à résoudre est la suivante : (45−9)×[12÷(6+6)]+(60÷12). Les mathématiques sont fondamentales pour stimuler le cerveau et améliorer vos capacités cognitives.

Elles aident à développer la pensée critique, qualité utile tant dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle. Un autre détail aussi important : la concentration.

Pour ne pas dépasser le laps de temps imparti, il est important d’éloigner toute source distraction. Vous devez également tout résoudre de tête… Ne surtout pas perdre votre temps à prendre une feuille de papier et un stylo pour un gain de temps.

Prêt à faire travailler vos neurones ? Si oui, votre temps commence maintenant. Vous avez 11 secondes devant vous.

Tic Tac… Tic Tac…

Lancement du compte à rebours.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous trouvé la bonne réponse ?

Dites-nous ? Est-ce bon pour vous ? Avez-vous réussi à relever le challenge dans le délai imparti ? Si vous pensez que oui, grand bravo pour vos compétences intellectuelles.

Si ce n’est pas le cas, pas de raison pour autant de vous décourager. Sachez qu’il est toujours possible de gagner en performance et de développer votre esprit analytique.

Pour vous entraîner, n'hésitez pas à faire le tour de notre site web pour choisir entre notre panoplie de défis. Au fur et à mesure de vos efforts, vous constaterez votre progression.

Si besoin, vous pouvez même relever le défi à deux ou en groupes de plusieurs. C’est également l’occasion de comparer vos performances entre vous.

La solution est juste ICI

Pour en avoir le cœur net, la rédaction de CafeBagdad vous donne la solution détaillée dans les lignes qui suivent…

(45−9)×[12÷(6+6)]+(60÷12).

Commençons par (6 + 6) = 12. L’expression devient : 45 – 9 × [12 ÷ 12] + (60 ÷ 12). Résolvons les divisions à l’intérieur des crochets : 12 ÷ 12 = 1.

L’expression mathématique devient : 45 – 9 × 1 + (60 ÷ 12)

Poursuivons avec 60 ÷ 12 = 5. Voici ce qui reste de la chaîne d’opération : 45 – 9 × 1 + 5

Procédons à la multiplication : 9 × 1 = 9. L’expression devient : 45 – 9 + 5. Il ne nous reste plus qu’à effectuer les additions et soustractions (de gauche à droite) : 45 – 9 = 36 ET 36 + 5 = 41. Donc, le résultat final de l’expression n’est autre que 41.

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution.