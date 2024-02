Seuls les as en maths peuvent trouver facilement la réponse à cette énigme à allumettes ! En êtes-vous un ? C’est parti pour un nouveau défi ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Énigme mathématique : résolvez cette équation 9-7=1 en ajoutant une seule allumette en 20 secondes

L’équation à allumette à corriger est la suivante : 9-7=1. Vous ne disposerez que de 20 secondes et devrez effectuer un seul mouvement. Ce court laps de temps rend les choses plus difficile, notamment pour les débutants.

Pour les habitués, résoudre ce test mathématique devrait être presque un jeu d’enfant. C’est une bonne façon de stimuler votre cerveau, en mettant à l’épreuve votre logique et votre pensée critique.

Alors, êtes-vous habile pour la résolution des problèmes ? Prouvez-le vous-même en relevant ce challenge. Regardez attentivement l’image et voyez comment vous allez le résoudre. Vous devez être rapide pour réussir en une vingtaine de secondes. Votre mission consiste à ajouter une allumette pour que cette équation soit correcte.

« Les stimulations permettent de développer les réseaux de neurones »

Ce puzzle appelle à une réflexion rapide. De quoi mobiliser vos neurones. N’oubliez pas : plus vous vous servez de votre cerveau, moins il s’use. Il « se construit par une activité cognitive tout au long de la vie. Dès la petite enfance, les stimulations permettent de mettre en place et de développer les réseaux de neurones », peut-on lire dans les colonnes du Figaro.

« Plus les synapses – zones reliant les cellules nerveuses entre elles – seront sollicitées, plus elles formeront de nouvelles connexions et se maintiendront si elles sont entretenues, retardant ainsi l’apparition de maladies neurodégénératives », est-il expliqué.

« Les compétences acquises régressent lorsque les structures cognitives ne sont plus sollicitées ».

De multiples activités dont les jeux de logique ont ce rôle de stimulation, indique Jocelyne de Rotrou, neuropsychologue à l’hôpital Broca à Paris. Dans cette optique, la spécialiste recommande de « varier ses activités pour mobiliser les différentes régions du cerveau, et s’exercer régulièrement, les compétences acquises commençant à régresser lorsque les structures cognitives ne sont plus sollicitées ».

« Si des stratégies permettent d’améliorer la plasticité cérébrale, elles ne sont pas suffisantes. Les facultés de mémorisation et de concentration dépendent aussi de l’état de santé physiologique et psychologique de chaque personne.», ajoute Jocelyne de Rotrou. L’absence de stress et un bon sommeil est indispensable.

Avez-vous trouvé la solution ?

«Le lien social, l’activité professionnelle aident à maintenir les facultés cognitives du cerveau. Ils participent à constituer une « réserve cognitive » bénéfique contre le vieillissement cérébral», souligne également le Pr Françoise Forette.

Pour parvenir à la bonne équation, ajoutez une allumette de plus sur le chiffre 9 pour faire en sorte qu’il devienne un 8. Et cela donnera : 8-7 = 1.