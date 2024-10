Saurez-vous trouver la solution exacte à ce défi mathématique dans le laps de temps donné ? Choisissez entre ces 3 propositions de réponse. Bon courage à vous.

Énigme mathématique : Parviendrez-vous à choisir le résultat correct entre 40, 110 et 140 en moins de 9 secondes ?

Vous devez effectivement ici faire preuve de rapidité de réflexion pour espérer réussir cette énigme mathématique dans le laps de temps donné. Vous n’avez devant vous que 9 secondes chrono pour trouver la solution à ce défi et testez vos compétences en mathématiques entre 40, 1 10 et 140.

Voici l’expression mathématique à résoudre : (28−8)×(30÷6)+25−15. L’une des réponses proposées seulement est exacte. Votre mission consiste à la trouver ? Arriverez-vous à le deviner dans le délai imparti ? Pour résoudre ce test, vous devez absolument la résoudre dans votre esprit.

Etapes de résolution du problème mathématique du jour

Pour cela, il vous faut des compétences en calcul mental. En outre, vous devez également connaître la bonne règle à appliquer et décomposer le problème afin de la simplifier autant que possible. Sa résolution passe par l’ordre des opérations mathématiques. Pour s’en souvenir, l’acronyme PEMDAS devrait venir à votre tête.

Il s’agit d’une façon abrégée pour retenir la priorité des opérations à effectuer dans une chaîne d’opérations.

P : Parenthèse

E : Exposant

MD: Multiplication et Division

AS : Addition et Soustraction.

Comme vous pouvez le voir, chaque lettre représentent un type de calcul. La première chose à calculer c’est ce qu’il y a dans les parenthèses, suivi des exposants (puissances et racines).

Puis, les multiplications et les divisions dans l’ordre où elles se présentent ( de gauche à droite ). Finalement, les additions et les soustractions dans l’ordre où elles se présentent ( de gauche à droite ).

Mettez votre chronomètre en marche ! Tic Tac Tic Tac…

Il faut procéder étape par étape. Calcul par calcul… Mais super vite, car vous n’avez que 9 secondes chrono. Partant(e) ? Allez-y ! Votre temps commence maintenant.

Le compte à rebours est lancé.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

La solution est juste ICI !

Alors ? Quelle est la réponse que vous avez trouvé ? Est-ce le bon ? Comparez-la avec la solution attendue en fin d’article. On vous détaille le résultat de (28 – 8) × (30 ÷ 6) + 25 – 15.

Effectuer les opérations entre parenthèses : 28 – 8 = 20 ET 30 ÷ 6 = 5. L’expression mathématique devient alors : 20 × 5 + 25 – 15. Effectuer la multiplication : 20 × 5 = 100. Ainsi, l’expression se simplifie de plus en plus : 100 + 25 – 15.

Poursuivre avec les additions et soustractions : 100 + 25 = 125 ET 125 – 15 = 110. Donc, le résultat final de l’expression (28 – 8) × (30 ÷ 6) + 25 – 15 est celui du milieu, soit le nombre 110. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution.