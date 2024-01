Dévoilez votre génie mathématique avec ce casse-tête d’allumettes en 15 secondes chrono. Serez-vous capable de relever le défi dans le délai imparti ? Seuls les gens avec un bon QI y arriveront. Combien de temps vous faudra-t-il, vous ?

Énigme des allumettes : prouvez votre QI élevé en moins de 15 secondes avec ce casse-tête de génie

N’oubliez pas de régler votre chronomètre et de mettre vos compétences à l’épreuve avec ce nouveau défi de mouvement à 1 allumette. Découvrons-le ensemble.

Ce test permettra de déterminer si vous êtes un as des chiffres et si vous avez des compétences en résolution de problèmes ou pas. Sans plus attendre, nous vous lançons le défi de corriger l’équation suivante, qui, comme vous le constatez, est incorrecte : 9 – 9 = 3. Votre mission consiste à la rectifier en déplaçant une seule allumette.

Avant de vous lancer, place à la réflexion. Pour trouver la réponse, il n’y a pas trente-six solutions. Il faut faire preuve d’une bonne dose de concentration sinon c’est pas gagné.

Sortez du schéma conventionnel.

Pour identifier la bonne allumette, mobilisez vos neurones. Ce type d’exercice peut être complexe pour ceux qui ne sont pas habitués à exercer leur esprit critique. Ce défi sollicite particulièrement la pensée non conventionnelle.

Cette pensée appelle à sortir du schéma conventionnel des idées et à faire des propositions à partir d’autres techniques. Nous mettons cette capacité en pratique chaque fois que nous sommes face à un challenge que nous n’avons jamais relevé auparavant.

« Peut-être ne les prenons-nous pas en considération étant trop habitués à la méthode conventionnelle, ou sinon par paresse ou car nous pensons que les nouvelles idées ne fonctionneront pas« .

Et si on passe enfin à la réponse ?

Ce test met en avant votre raisonnement spatial. Découvrons maintenant la solution à cette équation d’allumettes. La réponse attendue est 8 – 5 = 3. Comment y parvenir ?… En déplaçant une seule allumette parmi les neuf initiales, elle se transforme en un chiffre 8.

La même allumette sera par la suite ajoutée au deuxième 9, pour le changer en 5… Et l’équation devient correcte. Pour une meilleure compréhension, voici la solution en images :

Un entraînement cérébral s’impose.

Grand bravo à tous ceux qui ont réussi à trouver une équation correcte. Encore toutes nos félicitations. Si le jeu vous a plus et que vous êtes encore partant pour un autre défi, nous vous invitons à parcourir notre site web.

Courage à ceux qui ont échoué… Vous ferez certainement mieux la prochaine fois. Cela dit, il est essentiel de s’exercer régulièrement.