Encore une enseigne emblématique qui disparaît : fermeture de 77 magasins en France

Placés en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, en sauvegarde… Les procédures collectives se sont enchaînées au cours de ces derniers mois.

Nouvelle hécatombe dans le commerce français : une marque historique ferme ses portes, 77 magasins mettent les clés sous les verrous.

publicité

Une « réalité économique complexe »

« La conjonction de divers facteurs externes tels que la crise sanitaire mondiale due au Covid-19, les conséquences de la guerre en Ukraine où le groupe était fortement implanté, ainsi qu’une inflation persistante, ont fortement impacté l’ensemble du secteur », justifiait l’entreprise à travers un communiqué.

Pour faire face à cette « réalité économique complexe », le groupe de prêt-à-porter fondé en 1987 n’a pas eu d’autres choix que de passer par le Plan de Sauvegarde de l’emploi (PSE).

Pour cela, précise IKKS, le groupe va devoir « réduire ses effectifs et fermer des magasins ». Pour rappel, il rassemble plusieurs marques, à savoir I.Code, One Step et IKKS.

publicité

Qu’entend-on par procédure de sauvegarde ?

Cette procédure encadrée est destinée aux entreprises confrontées à des difficultés financières mais capables de rembourser leurs dettes à court terme.

D’une durée maximale d’un an, elle débute par une période d’observation sous le contrôle d’un administrateur judiciaire. Ce dernier a pour mission d’établir un diagnostic précis de la situation financière et sociale de l’entreprise, et d’élaborer un plan de redressement viable.

Pendant toute cette période, l’activité de l’entreprise se poursuit sous la direction de son dirigeant. Les dettes en cours deviennent exigibles uniquement à l’échéance fixée par le plan de sauvegarde.

Des licenciements peuvent être envisagés, mais uniquement dans le cadre des règles classiques du droit du travail.

« Si le Tribunal juge la situation trop préoccupante, il peut décider d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire« , est-il expliqué dans Les Echos.

Encore une enseigne emblématique qui disparaît : fermeture de 77 magasins en France

Ce projet, détaille le communiqué de l’enseigne, « vise à rationaliser le réseau de distribution et à optimiser les performances de l’entreprise dans un contexte économique instable ».

Dans la foulée, il s’est engagé à « maximiser les reclassements ». Au total, 77 magasins en France seront contraints de fermer ses portes. Ce projet de restructuration pourrait concerner jusqu’à 202 emplois sur 1.328, relaie Le Berry Républicain.

Pourquoi Montpellier est-il épargné par cette fermeture ?

Comme indiqué dans les colonnes d’actu.fr, ses deux boutiques implantées à Montpellier et Lattes sont quant à elles, épargnées par ce projet de fermeture.

En effet, ces magasins, gérés par des « entrepreneurs indépendants liés à l’enseigne par un contrat de commission affiliation« , ne font pas partie du réseau de magasins en propre de l’enseigne. De ce fait, ces boutiques montpelliéraines ne détiennent pas les stocks de l’enseigne. Elles opèrent en toute autonomie.