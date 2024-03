Alerte bon plan ! Vous avez quelques jours encore pour profiter des belles réductions sur ces trois produits Dyson très plébiscités. Ne vous en privez pas plus longtemps, les stocks sont limités. Il n’y en aura pas pour tout le monde.

Dyson brade les prix de ses produits phares pour cheveux

Que vous les aimez lisses, bouclés ou volumineux, les sèche-cheveux et lisseurs de la marque vous promettent des possibilités infinies.

Sèche-cheveux high-tech Dyson Airwrap

Commençons par vous parler du sèche-cheveux high-tech Dyson Airwrap vendu actuellement à seulement 399 €. Oui, vous ne rêvez pas.

Le Dyson Airwrap Complete Long Origin vous « sèche, sculpte, boucle ou lisse vos cheveux« , tout en maîtrisant les frisottis. Pensé spécialement pour les cheveux longs et les adeptes de brushings, cet appareil révolutionnaire utilise l’effet Coanda pour lisser avec précision, dirigeant le flux d’air des racines jusqu’aux pointes.

Grâce à ses accessoires interchangeables, vous avez le choix entre créer des boucles avec le rouleau long Airwrap, réaliser des brushings professionnels avec l’embout de séchage lissant, ou donner du volume avec la brosse ronde. Une solution complète pour sublimer votre chevelure en toute simplicité.

Dyson Supersonic, le best-seller de la marque.

Surprise ! Le Dyson Supersonic est lui aussi, disponible à un prix imbattable de 399 € au lieu de 449 €, et ce, pour seulement quelques jours ! Vous n’aurez aucun regret à casser votre tirelire pour ce petit bijou.

Ce best-seller de la marque vous offre une rapidité de coiffage incomparable tout en prenant soin de votre belle crinière.

Équipé d’un puissant moteur de 110 000 tours/minute, il est tout ce qu’il a de performant grâce à ces trois vitesses, les quatre réglages de température, qui va de 28 à 100 degrés et la panoplie d’accessoires qui l’accompagnent pour des résultats sur mesure.

Avec le Dyson Supersonic, réalisez toutes les coiffures de vos rêves. Pour donner une touche de douceur à votre chevelure, vous pouvez vous servir de l’embout de finition lisse.

Si vous souhaitez des ondulations naturelles et volumineuses, le diffuseur fera votre bonheur. Pour les cheveux fins ou cassants, utilisez l’embout de séchage doux pour une protection maximale.

Le lisseur séchant Dyson Airstrait

N’oubliez pas non plus le lisseur séchant Dyson Airstrait à moins de 500 €. C’est l’allié indispensable pour des brushings parfaits. Il vous assure des cheveux raides et sans frisottis, et peut être utilisé sur cheveux mouillés sans risque de les abîmer.

Son mécanisme de verrouillage garantit votre sécurité. En mode veille lorsqu’inactif, il économise efficacement l’énergie. Son écran HD couleur affiche clairement le flux d’air et la température.