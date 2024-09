Douches et seniors : comment adapter l’hygiène au vieillissement ? Les conseils surprenants d’une experte

Découvrez le nombre idéal de douches par semaine que devrait prendre les seniors, selon cette experte. Découvrez ses conseils surprenants.

publicité

Notre peau vieillit, c’est un fait.

Les dermatologues sont tous d’accord pour dire qu’il faut réduire la fréquence des douches chez les personnes âgées afin de préserver leur peau fragile.

En effet, il faut savoir que « notre peau change et ses besoins évoluent » au fil des âges. Elle produit moins de sébum, l’épiderme plus fin et perd de son élasticité, comme l’explique la biologiste Vera Gorbunova.

Avec l’âge, nous apprend la chercheuse, la peau se renouvelle moins vite.

publicité

« Les seniors ont une peau plus sèche, qui tiraille et démange davantage que chez les personnes plus jeunes », confirme le Dr Sylvie Meaume, dermatologue et chef de service de Gériatrie Plaies et Cicatrisation à l’AP-HP Rothschild.

Le film hydrolipidique étant de moins en moins efficace, il est important d’y adapter ses habitudes d’hygiène. Un lavage trop fréquent est à éviter à tout prix pour ne pas l’endommager plus.

« À partir de 65-70 ans, l’idéal est, si possible, de se rincer tous les jours le corps, mais d’utiliser du savon un jour sur trois sans frotter sa peau trop fort », poursuit-elle.

Il ne s’agit en rien de négliger l’hygiène. Notons que les zones sensibles nécessitent un nettoyage quotidien, à savoir les aisselles, les pieds et les parties intimes.

Recommandations des dermatologues pour les peaux fragiles

Les seniors doivent privilégier l’eau tiède à l’eau chaude pour ne pas assécher sa peau. La durée d’une douche ne devrait se limiter qu’à 3-4 minutes selon les chercheurs de Harvard Medical School.

Concernant les produits à utiliser, préférez les huiles de douche, les savons gras ou encore les pains dermatologiques. Il faut par contre arrêter les produits renfermant des tensioactifs agressifs comme les sulfates, les acides, le sodium ou les polyéthylènes.

L’hygiène n’est pas à négliger, loin de là !

Après votre douche, il est essentiel de se limiter uniquement à tamponner tout délicatement la peau avec une serviette, mais ne pas frotter vigoureusement.

Ces recommandations devront être adaptées selon la saison et l’état de santé de tout un chacun. Attention toutefois de ne pas tomber dans le laisser-aller.

Il est donc vivement conseillé de faire bien attention à sa peau mature pour la protéger de toutes agressions extérieures, termine la chercheuse en biologie.