Mettez votre intelligence à l’épreuve avec ce défi corsé qui fera chauffer vos méninges, 2 allumettes seulement à bouger dans ce chiffre 508. CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Déplacez seulement 2 allumettes pour obtenir le PLUS GRAND NOMBRE en 1 seule tentative

Ce challenge est de niveau difficile. En effet, vous n’avez droit qu’à une seule tentative. Pour réussir à former le plus grand nombre possible avec ces allumettes, il faut à la fois faire preuve d’intelligence, de rapidité mais aussi de créativité. Ce casse-tête délicat en a déstabilisé plus d’un. Quid de vos capacités de résolution de problèmes ?

Ce test de réflexion passe souvent par l’adoption de la pensée non conventionnelle. Il faut sortir de ses sentiers battus. Si vous êtes partant(e), c’est à vous de jouer ! Il est temps de mettre en exergue vos compétences et votre savoir-faire ! Serez-vous à la hauteur du défi ?

Avez-vous réussi le casse-tête ?

Avec ce genre de défis, votre pensée critique s’améliorera progressivement, vous permettant à l’avenir, à analyser plusieurs situations. C’est parti !

C’est bon ? Vous avez quelque chose ?… Passons à la solution. Parmi les nombreuses réponses proposées, le 51181 est celle la plus partagée sur les réseaux sociaux.

Pour y parvenir, il suffit de faire bouger les bâtonnets du haut et du bas du chiffre 0 pour les placer de part et d’autre du chiffre 8. Seuls les plus habiles ont pu trouver la réponse en un rien de temps. Ce casse-tête a laissé des millions d’internautes sur leur faim. Avez-vous révélé le challenge ? Si oui, félicitations à vous. Dans le cas contraire, pas de panique !

Attendez… Il existe aussi d’autres solutions alternatives. Peut-être que votre réponse s’y trouve ?

Il existe d’autres solutions alternatives incluant pour cette fois, le 999 et le 1503. Votre réponse figure-t-elle parmi ces deux chiffres ? Si oui, vous avez de quoi à être fier de vous, bravo !

Dans le cas contraire, n’hésitez pas à vous exercer davantage pour améliorer vos compétences cognitives. Vous pouvez choisir entre la kyrielle de casse-tête disponible depuis notre site web. Vous pouvez même défier votre entourage pour comparer vos performances entre vous.

De la logique et de la créativité…

Ces casse-têtes d’allumettes appellent à l’utilisation de votre logique. Ils stimulent l’apprentissage et la créativité afin de concevoir des idées novatrices.

La résolution des énigmes nécessite une grande attention et un sens précis de l’observation. Certaines études ont révélé que la pratique régulière de ces exercices mentaux participe à développer la précision et la justesse.