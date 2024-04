Pouvez-vous repérer le nombre « 257 » caché dans l’image en seulement 12 secondes ? Seuls les yeux de lynx y parviendront. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un test visuel pour les plus observateurs

Le défi consiste à repérer l’intrus le plus rapidement possible, en se fiant uniquement à son sens de l’observation et à sa capacité à discerner les détails. Si la consigne semble simple, détrompez-vous : la tâche s’avère plus compliquée qu’il n’y paraît étant donné que vous aurez l’impression de faire face à une illusion d’optique.

Seuls les esprits les plus perspicaces parviendront à relever le défi en moins de 12 secondes. Ce défi visuel permet également de tester et d’améliorer vos capacités de concentration, d’observation et de discrimination visuelle. C’est aussi une façon de stimuler son cerveau.

Défi visuel : Seules les personnes avec une vision 10/10 peuvent repérer le nombre « 257 » en 12 secondes

Des millions d’internautes se sont essayés à l’exercice. Comme on peut lire dans les nombreux commentaires qui circulent sur le web, certains affirment avoir trouvé le nombre « 257 » en quelques secondes, tandis que d’autres ont passé plusieurs minutes sans réussir.

Cette image d’illusion d’optique présente une grille en noir et blanc avec le terme « 2S7 » qui remplit presque toutes les lignes et colonnes, excepté un seul « 257 ».

Votre mission consiste à trouver ce 257. Alors, serez-vous à la hauteur de ce challenge ? Lancez-vous et essayez de repérer l’intrus dans le laps de temps. Saurez-vous faire partie des rares personnes à réussir ce test ?

Conseils pour réussir le défi.

Observez attentivement l’image et essayez de repérer des formes qui se distinguent du reste. Fixez votre regard sur un point précis de l’image et déplacez-le lentement, en balayant chaque zone.

N’hésitez pas à plisser les yeux ou à vous éloigner de l’écran pour avoir une meilleure perspective. Si vous êtes bloqué, faites une pause pour mieux revenir. Cela vous aidera à porter un regard neuf sur l’illustration.

Les 12 secondes se sont écoulées… Avez-vous repéré l’intrus ? Si oui, félicitations à vous. Si vous avez pu le faire dans le délai imparti, vous pouvez être fier de votre vision perçante ! Cela démontre votre capacité à vous concentrer et à repérer des détails que d’autres auraient pu manquer.

Prêt pour la solution ?

Voyons ensemble où se situe le nombre en question. Voici la solution en images :

