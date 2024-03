Dans ce défi d’observation, seuls les plus forts et ceux ayant des yeux de lynx peuvent repérer le nombre 39 en 15 secondes ! Ce challenge est impossible pour 99% des gens ! On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Pourquoi les jeux d’observation ?

Avez-vous en effet déjà vu quelque chose qui trompe vos yeux comme avec cette énigme visuelle ? Votre cerveau se fait berner par ce que vous regardez. Ce jeu d’observation demande à être résolu en quelques secondes seulement.

Sa résolution fait appel à une approche explorant différentes perspectives du problème. Ce test évaluera non seulement votre capacité à vous concentrer mais aussi à analyser. Nous parlons-là de deux choses que nous exerçons tout le temps dans la vie de tous les jours.

Plus vous êtes habitués à analyser une situation, plus vous pourrez voir les détails précis des choses. Ce test déterminera assurément si vous avez l’œil observateur.

Défi visuel : seulement 1% des gens trouvent le nombre 39 en 15 secondes

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez effectivement voir un groupe de nombres. Si vous regardez rapidement, ils donnent l’air d’être tous pareils bien qu’ils ne le sont pas. D’ailleurs, ces tests sont d’excellents moyens pour exercer le cerveau !

Un d’entre eux diffère et votre mission consiste de le retrouver dans le délai imparti. Si vous êtes prêt(e), démarrez le chronomètre. Tic Tac…… Le temps est écoulé. Alors, avez-vous pu trouver le nombre 39 ? Une poignée d’internautes seulement on pu relever le défi. Qu’en est-il de vous ?

Si vous l’avez trouvé dans le laps de temps fixé, félicitations, votre capacité d’observation est réellement bonne. En revanche, si vous n’arrivez toujours pas, regardez plus en bas dans l’image. (Pas trop vite sinon vous risquez de voir la solution).

Avez une vision de 50/50 ?

Résoudre ce genre de casse-tête demande de la pratique. Aussi, pas besoin de vous décourager. Continuez à essayer. Plus vous vous exercez, plus vous améliorerez vos compétences en résolution de problèmes. Alors, peut-on dire que vous avez une vision de 50/50 ? Si vous souhaitez connaître la réponse, continuez à lire.

Voici la solution en images.

Sans plus tarder, CafeBagdad vous propose de découvrir la réponse en image juste après pour vérifier :

Si le challenge vous a plu, n’hésitez pas à partager autour de vous. Lancez-vous des défis entre vous. Si vous aimez également les puzzles d’allumettes, faites un petit tour sur notre site web pour tester vos compétences dans ce domaine.

Des tests de personnalité, des tests QI, des illusions d’optique et bien d’autres défis vous y attendent. Bon courage !