Partant(e) pour faire travailler vos neurones avec ce nouveau défi du jour : vous avez 13 secondes devant vous pour vous y mettre ? C’est parti ! On vous explique tout dans nos prochaines lignes.

Défi : testez vos compétences en mathématiques avec cette expression, vous avez 13 secondes

Alors ? Êtes-vous habile avec les chiffres ? Cette énigme du jour vous répondra. Pensez-vous d’ailleurs pouvoir le résoudre dans le délai imparti ? La balle est dans votre camp.

Dans cet exercice mental, votre mission consiste à trouver la solution exacte à ce défi mathématique en moins de 13 secondes chrono.

Le challenge ne se limite pas uniquement à trouver la réponse exacte (et donc à bien maîtriser les règles mathématiques) mais aussi à le terminer dans le laps de temps imposé par le concepteur du jeu. Réussir ce genre de test fait également appel à votre sens d’analyse.

Prêt à vous creuser les méninges avec cette expression arithmétique : (8+6×2)−(5×3−4) ? Si oui, c’est à vous de jouer. Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi le test ?

Avez-vous relevé le défi en 13 secondes ? Si oui, grand bravo pour vos compétences cognitives. Dans le cas contraire, ne vous découragez pas pour autant : vous pouvez toujours vous améliorer. Vous n’aurez qu’à vous entraîner davantage avec des énigmes cérébrales.

Au fil de vos efforts, vous noterez que vous gagnerez en performances. En outre, vous développerez votre esprit analytique ainsi que votre sens critique.

C’est l’exercice parfait pour les adeptes de challenges rapides ! Pour que vous puissiez vérifier votre réponse, la rédaction vous propose de découvrir la solution détaillée en fin d’article.

La solution est juste ICI !

(8+6×2)−(5×3−4)

Face à une telle expression, vous n’avez pas d’autres choix que d’appliquer la règle PEMDAS. Voici alors la solution de l’expression en respectant l’ordre des opérations (PEMDAS – Parenthèses, Exposants (puissances et racines), Multiplication et Division, Addition et Soustraction).

Commencer par calculer la première parenthèse (8+6×2) : priorité à la multiplication : 6 × 2 = 12. Puis à l’addition : 8 + 12 = 20.

Passons maintenant aux opérations dans la deuxième parenthèse (5×3−4) : priorité à la multiplication : 5 × 3 = 15. Enchaînons ensuite avec la soustraction : 15 − 4 = 11. Il ne reste plus que la soustraction entre les deux résultats : 20 − 11 = 9. Le problème est résolu. Avez-vous abouti à la même solution pour ce défi de 13 secondes ?

Le résultat final de l’expression arithmétique (8+6×2)−(5×3−4) est donc égal à 9. Une fois de plus, nous vous présentons toutes nos félicitations. Le casse-tête vous a-t-il plu ? N’hésitez pas à le partager !