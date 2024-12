Partant(e) pour faire chauffer vos neurones avec ce test mathématique niveau 3 ? Seuls les plus balaises y parviendront à temps ! Ferez-vous partie d’eux ? Et si vous le découvrez avec ce challenge du jour ?

Défi : pouvez-vous résoudre ce test mathématique niveau 3 en 11 secondes ?

Votre mission consiste à trouver la solution finale à ce test mathématique dit de niveau 3 dans le laps de temps imparti par le concepteur du challenge. Vous avez 11 secondes chrono devant vous pour le résoudre. Serez-vous à la hauteur de cette énigme du jour ?

Peu de gens peuvent résoudre cette expression dans leur tête en moins de 11 secondes. La voici : ((15×2−5)÷5+6)×2−(18−(3×4)).

Cet exercice mental a été spécialement pensé pour actionner vos neurones et mobiliser votre cerveau. Vous devez faire preuve d’un esprit analytique et de vos compétences intellectuelles. Alors ? Prêt à défier votre cerveau ? Allez-y ! Votre temps commence maintenant.

Cette expression va tester vos compétences en mathématiques. Elle demande de la concentration, de l’attention, mais aussi la maîtrise de l’ordre des opérations. Et aussi… Une pincée de détermination. Prêt à vous y mettre pour trouver le bon résultat ?

Tic Tac… Tic Tac…

Lancement du compte à rebours.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

C’est quoi PEMDAS ?

La résolution de ce défi mathématique fait appel à la règle de priorité des opérations ou règle PEMDAS. Avant de passer à la solution, rappelons la règle à appliquer et l’ordre à suivre pour effectuer le calcul.

PEMDAS n’est autre qu’un truc pour retenir l’ordre de la priorité des opérations : Parenthèse, exposants ( puissances et racines), multiplication et division (de gauche à droite), addition et soustraction (de gauche à droite).

Test mathématique niveau 3 : voici la solution finale.

Maintenant que la règle est claire, passons à ce test mathématique niveau 3 du jour : ((15×2−5)÷5+6)×2−(18−(3×4)). Allez-vous relever le challenge à temps ? Découvrez la solution finale pour vérifier votre réponse.

Si une parenthèse est contenue dans une autre comme ici, on commence par effectuer les opérations à l’intérieur de la parenthèse la plus intérieure. Une fois les parenthèses intérieures résolues, on continue avec les parenthèses restantes, toujours en respectant l’ordre des opérations à l’intérieur de chaque parenthèse.

Une fois toutes les parenthèses résolues, on effectue les autres opérations (exposants, multiplications, divisions, additions et soustractions) dans l’ordre de priorité habituel.

((15×2−5)÷5+6)×2−(18−(3×4)).

Parenthèse intérieure (3×4) : (15×2−5)÷5+6)×2−(18−12)

Parenthèses restantes (18−12) : (15×2−5)÷5+6)×2−6.

Parenthèse intérieure (15×2) : (30−5)÷5+6)×2−6.

Parenthèses restantes (30−5) : 25÷5+6)×2−6.

(5+6)×2−6

11×2−6.

Enchaînons avec la multiplication (11×2)… Ce qui nous donne 22−6. Poursuivons avec la soustraction (22−6) qui donne 16. Donc, le résultat final est 16. Alors, défi relevé ? Facile ou difficile ? Dites-le nous en commentaires !