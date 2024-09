Envie de stimuler vos neurones ? Si oui, ce défi mathématique est parfait pour vous entraîner ! Vous n’avez que 10 secondes devant vous ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mental : seuls les plus balaises parviennent à résoudre cette énigme en moins de 10 secondes chrono

Avant de vous y mettre, assurez-vous d’être à 100% de votre concentration. Ce travail mental nécessite à la fois de la rapidité, un esprit analytique, mais aussi une pensée logique pour le réussir en moins de 10 secondes chrono.

Il faut évidemment aussi des connaissances en mathématiques et la maîtrise des principes de base. Mais dans notre défi du jour, votre tâche consiste surtout à relever l’énigme dans le délai imparti.

Vous pouvez être fort en mathématiques, mais votre rapidité d’analyse joue aussi beaucoup. La contrainte de temps imposé vise notamment à corser les choses.

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : 6 + ( 8 – 3 )2 = ?

Cette règle d’or à suivre…

Pour résoudre correctement cette énigme mathématique, nous devons respecter l’ordre des opérations, rappelé par l’acronyme PEMDAS (ou BODMAS dans certains pays).

La règle veut que l’on commence toujours les calculs par les opérations entre parenthèses.

Puis, que l’on enchaîne avec les exposants (ou puissances). Ensuite, que l’on poursuive avec les multiplication et division (de gauche à droite). Et enfin, que l’on termine avec les addition et soustraction (de gauche à droite).

Et la solution est juste ICI !

En suivant étape par étape, calculons d’abord l’expression entre parenthèses : 8 – 3 = 5. Ensuite passons à l’étape suivante qui consiste à multiplier 5 X 2 = 10.

Terminons avec la dernière étape qui consiste à additionner 6 + 10 = 16. En suivant les règles de priorité des opérations, la solution de l’expression arithmétique est égale à 16. Dites-nous : avez-vous réussi à trouver la bonne réponse à ce défi ?

Si oui, grand bravo à vous. Toutes nos félicitations pour vos compétences cognitives. Dans le cas contraire, ce n’est pas grave.

Sachez que vous pouvez toujours développer vos capacités intellectuelles en prenant part à plus de tests mathématiques. Vous contribuerez ainsi à garder votre cerveau en forme.

