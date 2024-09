Dites-nous : êtes-vous d’attaque pour trouver la solution à cette expression mathématique dans un temps record ? Si oui, c’est que vous êtes fort ! C’est sans conteste !

Défi mathématique : vous disposerez d’un maximum de 6 secondes pour résoudre cette expression, cela suffira-t-il ?

Dans ce défi du jour, vous aurez non seulement à prouver vos compétences en mathématiques (vous devez même déjà avoir en tête la règle de base à appliquer dans ce genre d’exercice, NDLR), votre vitesse de rapidité de réflexion (parce que oui, vous avez une contrainte de temps à respecter et elle est plutôt courte, NDLR) mais aussi vos capacités de résolution de problèmes mathématiques.

Pour cela, il faut passer par une pensée critique, un raisonnement logique et être très analytique. Tout devrait se faire hyper vite dans votre tête. En effet, vous n’aurez même pas le temps de prendre un stylo et une feuille.

Cet exercice mental met également en avant votre aptitude à faire du calcul mental. Bref, vous avez affaire à une véritable gymnastique cérébrale. La question est maintenant de savoir si vous pensez en avoir la carrure ou non ?

Mais avant que vous n’y ayez le temps d’y réfléchir et d’y répondre, jetez un coup d’œil à l’expression mathématique du jour : 55÷5×2+9-1 = ?

À première vue, elle a l’air d’être un simple jeu d’enfant… Attention, vous pouvez être bien surpris !

Pour avoir déjà relevé le challenge nous-même, nous vous encourageons à ne pas minimiser ce défi (cette règle vaut pour toutes les énigmes auxquelles vous serez confrontées, NDLR).

Il est donc très important que vous soyez au maximum de votre concentration avant de mettre votre chronomètre en marche. 6 secondes, c’est plutôt rapide !

Alors, oserez-vous battre ce record ? Réussirez-vous à développer ce test dans ce laps de temps ? Si votre réponse est oui, c’est à vous de jouer. Votre temps commence maintenant !

Le temps presse !

Vous avez 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? C’est bon pour vous ? Avez-vous trouvé la bonne réponse dans le délai imparti ? Si vous estimez que oui, vérifiez-le dans la solution présentée en fin d’article.

En revanche, si le temps ne vous a pas suffi, pas de panique ! Si vous souhaitez vous améliorer, un peu plus d’exercice mental devrait aider à gagner en performance et à développer vos capacités cognitives. N’hésitez pas !

De plus, vous pouvez trouver toutes sortes de défis via notre site web. Et pour finir, passons à la solution de l’expression 55÷5×2+9-1.

Pour la résoudre, vous devez suivre l’ordre des opérations : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

… À la solution

55 ÷ 5 = 11

11 x 2 = 22

22 + 9 = 31

31 – 1 = 30

Donc, le résultat final de l’expression 55 ÷ 5 x 2 + 9 – 1 est donc égal à 30.