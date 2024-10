Êtes-vous partant(e) à tester vos capacités cognitives avec ce défi mathématique ? Vous avez 15 secondes devant vous ! Allez-y ! C’est à vous de jouer !

Défi mathématique : Testez vos capacités cognitives avec ce challenge du jour

Si vous êtes un adepte de challenge, celui-ci est fait pour vous. Votre mission est simple : elle consiste à trouver la solution à l’expression arithmétique du jour.

Il s’agit d’une expression combinant les quatre opérations arithmétiques. Sa résolution teste non seulement vos compétences en mathématiques, mais aussi votre habileté en calcul mental.

Tic Tac… Tic Tac… Votre temps commence maintenant.

Prêt à mettre vos neurones en action ? Si oui, prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en marche.

Avant de vous y mettre, voici l’expression du jour qui vous attend : (25+5)×2−20/5.

Pour parvenir à la réponse de ce test, il est primordial de suivre à la lettre une règle mathématique de base. Il s’agit de l’ordre de priorité des opérations.

Ne sautez aucune étape pour s’assurer de le réussir avec brio. L’ordre à suivre est rappelé par l’acronyme PEMDAS. Grâce à ce moyen mnémotechnique, il est beaucoup plus facile « de se souvenir facilement des règles de priorité ».

PEMDAS signifie Parenthèse, Exposant (puissances et carrés), Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite).

« Les calculs entre parenthèses sont prioritaires sur les calculs situés en dehors », peut-on lire sur le site WIKIPEDIA.

Prêt (e) ? C’est parti ! Lancez le compte à rebours.

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Et si vous découvrez la solution ?

Le délai imparti vous a-t-il suffi pour relever ce challenge avec brio ? Oui ? Non ? Pour que vous puissiez vérifier votre réponse, CafeBagdad vous propose de découvrir la solution dans les lignes qui suivent.

Bien évidemment, c’est la règle évoquée ci-dessus qu’il faudrait mettre en pratique. Commençons par l’opération entre parenthèse 25+5, ce qui nous donne 30 comme résultat.

L’expression devient beaucoup plus simple : 30×2−20/5. Passons maintenant à la multiplication : 30×2, qui donne 60. Voici ce qui nous reste de l’expression : 60−20/5.

Passons ensuite à la division 20/5, qui donne 4. Au final, voici ce qui nous reste : 60−4. La différence entre ces deux nombres donne 56. La réponse finale du casse-tête ne peut être que 56.

Alors ? C’est bon pour vous ? Si oui, félicitations à vous. Si ce n’est pas le cas, pas de problème !

Continuez à vous tester pour améliorer vos capacités cognitives. Au fur et à mesure de vos efforts, vous gagnerez en performances.