Seuls les plus balaises d’entre vous parviendront à résoudre ce test mathématique en moins de 9 secondes chrono ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : si vous parvenez à trouver la solution à cette énigme en moins de 9 secondes, alors vous êtes le nouvel Einstein

Seulement 2 % de personnes ont réellement réussi à trouver la réponse à cette énigme dans le délai imparti. Avoir des compétences en mathématiques est une chose, mais relever ce challenge dans le laps de temps donné est une autre.

Il faut un esprit analytique et une rapidité de réflexion pour espérer résoudre cette expression mathématique conçue pour les plus forts !

Avez-vous les compétences cognitives nécessaires pour relever ce challenge ? Et si vous le découvrez ? Faites le test, peut-être que ce ne sera pas si dur pour vous ? Qui sait ?

Vous gardez de très mauvais souvenirs des mathématiques à l’école ? Vous n’êtes pas le seul ! Cela ne devrait pas pour autant vous faire fuir face à des énigmes du genre.

Pour stimuler vos neurones, le cerveau a besoin des exercices de mathématiques.

Non seulement, elles aident à mettre à l’épreuve vos compétences en la matière ainsi que votre capacité de résolution de problèmes… Mais elles permettent aussi de développer votre esprit critique, voire d’améliorer votre prise de décision.

« Rassurez-vous, comme toujours avec les énigmes, pas la peine de sortir vos calculettes ». C’est le moment de tester votre capacité en calcul mental. L’expression mathématique à résoudre est la suivante : 7 x 3 + 5 – 4 ÷ 2 ?

Comme toujours, dans ce genre de défi, tout paraît un jeu d’enfant. Mais après l’avoir testé, beaucoup se rendent compte que l’énigme avait effectivement été loin d’être simple.

Tic Tac… Tic Tac…

Tout est affaire de méthodologie. Alors ? Partant(e) pour prouver vos capacités cognitives ? Si oui, c’est à vous de jouer. Lancez le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Cette règle à suivre…

Dites-nous : le temps imparti vous a-t-il suffi ? Voyons-le ensemble.

Pour réussir ce challenge du jour, pensez à appliquer la règle d’or face à toute expression mathématique : celle de l’ordre de priorité des opérations : Parenthèses, Exposants, Multiplications et Divisions, Additions et Soustractions.

Et la solution est juste ICI !

7 x 3 + 5 – 4 ÷ 2

En l’absence de parenthèses et d’exposants, on passe donc directement aux multiplications et divisions, en commençant par la gauche : 7 x 3 = 21.

Ensuite, on enchaîne la division : 4 ÷ 2 = 2. L’expression devient donc : 21 + 5 – 2. Enfin, on termine les additions et soustractions, de gauche à droite : 21 + 5 = 26 ET 26 – 2 = 24.

La solution finale à l’expression arithmétique 7 x 3 + 5 – 4 ÷ 2 est égal à 24. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la solution dans le laps de temps donné. Si ce n’est pas votre cas, testez-vous davantage.