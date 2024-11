Pouvez-vous réussir à trouver la solution exacte à cette énigme mathématique en moins de 11 secondes chrono seulement ? Prouvez-le ! CafeBagdad vous décrypte tout.

publicité

Défi mathématique : seuls ceux qui ont un QI brillant peuvent le faire du premier coup en 8 secondes seulement !

Cet exercice est l’occasion pour vous de mettre vos compétences en mathématiques à l’épreuve. Votre mission consiste à trouver la solution à cette expression arithmétique.

Pour réussir ce genre de test, vous devez non seulement évaluer vos connaissances en mathématiques, mais également votre esprit analytique.

Sa résolution fait appel à une règle bien précise : celle de l’ordre de priorité des opérations. Elle est enseignée dès la classe de cinquième.

publicité

Pour se rappeler la priorité à suivre, pensez à l’acronyme PEMDAS. Cela vous permet à tout prix d’éviter de faire des erreurs de calcul.

PEMDAS : Parenthèses et Exposants. Puis Multiplications, Divisions, Additions et Soustractions ( En anglais, on trouve aussi BEMDAS avec le B pour Bracket; ou POMDAS, avec le O pour Order; ou PIMDAS, avec le I pour Indices).

« Les calculs contenus entre parenthèses (ou crochets) sont prioritaires sur les calculs situés en dehors de ces parenthèses.» En cas de parenthèses emboitées, commencez par les plus profondes en premier.

Les exposants, quant à eux, « sont prioritaires sur les multiplications, divisions, additions et soustractions ».

«La multiplication et la division sont prioritaires sur l’addition et la soustraction», est-il expliqué sur le site WIKIPEDIA.

« Si dans un calcul, il n’y a que des additions et des soustractions, alors on effectue les opérations de gauche à droite ». Idem pour les multiplications et des divisions.

La règle de priorité PEMDAS est de bon secours dans la pratique. Le vrai challenge ici est de pouvoir résoudre l’expression arithmétique dans le délai imparti.

Voici l’expression du jour : (105−42)×2+(88÷4)−32.

Vous n’avez en effet que 8 secondes devant vous pour trouver la réponse à ce défi.

Votre temps commence maintenant !

Partant(e) pour vous tester ? Lançons le compte à rebours dès maintenant.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Et si vous découvrez LA solution à cette énigme ?

Commençons par les opérations à l’intérieur des parenthèses : 105 – 42 = 63

ET 88 ÷ 4 = 22. L’expression arithmétique devient 63 × 2 + 22 – 32.

63 × 2 = 126 puis 126 + 22 – 32.

126 + 22 = 148 ET 148 – 32 = 116. Par conséquent, le résultat final de l’expression (105−42)×2+(88÷4)−32 est égal à 116. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la réponse dans le laps de temps donné.

Si le défi vous a plu, n’hésitez pas à le partager à vos amis ou aux membres de votre famille.