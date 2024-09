Parviendrez-vous à trouver la réponse à cette nouvelle énigme mathématique du jour en seulement 7 secondes chrono ? Si vous pensez que oui, c’est à vous de jouer ! On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : serez-vous capables de résoudre cette expression « 53-50÷10+6-55÷11 » en 7 secondes ?

Pour réussir ce test, il est nécessaire que vous vous concentriez au maximum et que vous fassiez preuve de toute votre intelligence. N’oubliez pas : vous n’avez que 7 secondes devant vous pour trouver la bonne réponse !

Si vous êtes prêt, on vous laisse ci-dessous l‘expression mathématique à résoudre : « 53-50÷10+6-55÷11= ? ».

Quelle règle appliquer pour trouver la réponse exacte à ce défi mathématique ?

Votre mission consiste à résoudre ce casse-tête mathématique dans le laps de temps défini. Mais pour cela, il vous faut connaître avec certitude la règle des signes en arithmétique de base.

Si vous parvenez à bien les appliquer, vous aurez pratiquement résolu 98% du défi. Le reste consiste à le faire dans les temps.

Force est de constater que les 7 secondes s’écoulent un peu trop vite. Il faut un esprit analytique pour espérer y arriver dans le délai imparti. Partant(e) ? Si oui, lancez le chronomètre dès maintenant.

Vous avez 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? C’est bon pour vous ? Avez-vous trouvé la bonne réponse ? La résolution de ce problème nécessite l’application de l’ordre des opérations (PEMDAS), qui signifie Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite) et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce casse-tête mathématique ?

Commençons par l’étape 1 qui consiste à faire les divisions : 50 ÷ 10 = 5

et 55 ÷ 11 = 5. Notre expression devient alors : 53 – 5 + 6 – 5.

Passons maintenant à l’étape 1, soit aux additions et soustractions (de gauche à droite) : 53 – 5 = 48, 48 + 6 = 54 et 54 – 5 = 49. La solution finale à l’expression 53 – 50 ÷ 10 + 6 – 55 ÷ 11 est donc égale à 49.

Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Cet exercice, comme vous l’aurez compris, a mis à l’épreuve vos compétences numériques et logiques.

Ce challenge développe non seulement la pensée critique, mais aussi votre capacité de résolution de problèmes.

En revanche, si vous n’avez pas trouvé la réponse, il n’y a pas de raison de désespérer. Le secret consiste à s’exercer davantage avec des défis en tous genres afin de stimuler vos neurones. Parcourez notre site web pour en trouver.

Avez-vous apprécié le défi ? Oui ? N’hésitez pas à le partager autour de vous. À la prochaine pour de nouveaux challenges.