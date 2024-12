Êtes-vous partant(e) pour trouver la solution exacte à cette énigme mathématique en moins de 11 secondes chrono ? C’est parti ! À vous de jouer ! CafeBagdad vous explique tout.

Défi mathématique : réussirez-vous à relever ce challenge en tête en seulement 11 secondes ?

Ce test du jour met à l’épreuve votre esprit analytique ainsi que votre raisonnement logique. Ce challenge évalue non seulement vos compétences en mathématiques, vos compétences intellectuelles, mais aussi votre capacité de résolution de problèmes.

En outre, il teste également votre rapidité de réflexion et votre vitesse de traitement d’informations.

Alors ? Pensez-vous pouvoir y parvenir dans le délai imparti ? Il faut y participer pour en avoir le cœur net. Beaucoup ont trop rapidement sous-estimé le problème au point de ne pas réussir à le résoudre dans le laps de temps imposé.

Pour certains, l’intervalle de temps donné n’a pas suffi. Et vous ? Sa résolution vous prendra-t-elle plus de temps que prévu. Rappelons que vous n’avez que 11 secondes devant vous pour trouver la bonne réponse.

Alors ? Êtes-vous prêt à résoudre ce défi ? Le voici : [ 20 × 10 ] + [ 30/10 ] + 5 × 0. Découvrez-le maintenant ! Prêt pour stimuler votre cerveau ? Oui ? La balle est dans votre camp !

Prenez une grande dose de concentration avant de vous y mettre. Éloignez-vous toute source de distraction. Focalisez-vous pour rester dans les temps. Trêve de blabla !

Prêt pour vous y mettre ? À vous de jouer !

Votre temps commence.

Tic Tac… Tic Tac…

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Êtes-vous prêt à trouver la solution ?

[ 20 × 10 ] + [ 30/10 ] + 5 × 0.

Dites-nous ? La solution a-t-elle été une évidence pour vous ? Était-ce comme un simple jeu d’enfant ? Pour que vous puissiez le vérifier, restez avec nous. La rédaction vous propose la réponse détaillée dans les prochaines lignes.

[ 20 × 10 ] + [ 30/10 ] + 5 × 0

Règle des priorités opératoires : On effectue d’abord les calculs à l’intérieur des parenthèses. Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions, en suivant l’ordre d’apparition de gauche à droite.

Enfin, on effectue les additions et les soustractions, également en suivant l’ordre d’apparition de gauche à droite.

Calcul des parenthèses : [ 20 × 10 ] = 200 ET [ 30/10 ] = 3. Remplacement des parenthèses par les résultats. Voici ce qui reste de l’expression arithmétique : 200 + 3 + 5 × 0.

Passons à la multiplication : 5 × 0 = 0. Remplacement de la multiplication par le résultat : 200 + 3 + 0.

En résolvant l’addition finale, vous avez 200 + 3 + 0 = 203. Donc, le résultat final de [ 20 × 10 ] + [ 30/10 ] + 5 × 0 est seulement 203. Félicitations à tous ceux qui ont réussi le challenge.

Dans le cas contraire, sachez que rien n’est perdu. Si vous souhaitez vous améliorer, vous pouvez toujours y parvenir. La clé : s’entraîner davantage.