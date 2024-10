Encore un casse-tête mathématique express qui va mettre à l’épreuve vos compétences cognitives et votre rapidité de réflexion ! Seuls les esprits analytiques pourront y parvenir dans le court délai imparti !

Bienfaits du calcul mental pour le cerveau.

Envie de stimuler votre cerveau avec un exercice de taille ? Si oui, cela tombe bien. CafeBagdad vous a déniché un exercice mental conçu spécialement pour tester vos compétences en calcul mental.

Outre le fait d’évaluer vos connaissances en mathématiques (parce que oui, la résolution de cette énigme nécessite l’application d’une règle mathématique bien précise, NDLR), le calcul mental participe également à « développer la concentration et la confiance en soi ».

Ce n’est pas tout ! C’est aussi une bonne façon de « stimuler la mémoire aussi bien visuelle qu’auditive« , rapporte France 3 Occitanie. Une vraie gymnastique cérébrale !

« Jongler rapidement avec les nombres développe une agilité mentale », indique Éric Trouillot, professeur de mathématiques au collège Victor-Hugo de Besançon et créateur de Mathador.

Le calcul mental aide également à « structurer son cerveau et améliorer son esprit d’analyse et de synthèse », peut-on lire dans les colonnes du Point.

Défi mathématique : pouvez-vous résoudre cette expression en moins de 8 secondes ?

Pour notre défi du jour, voici l’expression mathématique à résoudre : (25 + 15) × 2 − 40 / 2.

Comme vous pouvez le voir, il faut non seulement la développer, mais également faire preuve de calcul mental pour parvenir à la résoudre le plus rapidement possible.

Partant(e) ? Votre temps commence maintenant. Lançons le compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

En quoi consiste la priorité des opérations ?

Voyons ensemble comment résoudre cette expression mathématique. Une règle est incontournable pour la réussir : celle de « l’ordre des opérations » en mathématiques. C’est ici qu’entre en jeu le fameux acronyme « PEMDAS ».

Il « établit l’ordre des calculs lorsque des équations comprennent différentes opérations en même temps ».

Selon cette règle, les parenthèses sont le premier point à régler. Les exposants sont deuxièmes. Après, on passe à la multiplication, à la division, à l’addition, puis à la soustraction.

Pour résumer, voici ce qu’il faut retenir :

Parenthèses

Exposants

Multiplication

Division

Addition

Soustraction.

Et la solution est…

(25 + 15) × 2 − 40 / 2

Effectuons tout d’abord les opérations entre parenthèses : (25 + 15) = 40. L’expression mathématique devient donc : 40 × 2 − 40 / 2.

Poursuivez avec les multiplications et divisions, en allant de gauche à droite : 40 × 2 = 80 ET 40 / 2 = 20. L’expression devient : 80 − 20.

Terminez avec la soustraction : 80 − 20 = 60. Donc, la solution à cette expression mathématique (25 + 15) × 2 − 40 / 2 est égale à 60.

Avez-vous trouvé la même réponse ? Si oui, félicitations à vous. On vous envoie une salve d’applaudissements. En revanche, si ce n’est pas le cas, pas de problèmes. Développez votre esprit critique en vous exerçant davantage.