Serez-vous capables de résoudre ce défi mathématique du jour en moins de 6 secondes chrono ? Pourrez-vous battre le record de temps ? Si vous estimez que oui, c’est à vous de jouer ! La rédaction de CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : pouvez-vous le résoudre sans erreurs et battre le record de 6 secondes ?

Seuls les plus forts réussiront à résoudre du premier coup cette énigme mathématique dans le délai imparti ! Vous devez faire preuve de vos compétences en mathématiques ainsi que de vos capacités de résolution de problèmes mathématiques.

Pour l‘entraînement cérébral du jour, voici l’expression mathématique qui vous attend [(12−7)⋅3]+[(15÷5)+(14−10)]. Pensez-vous pouvoir en être à la hauteur ? Et si vous le découvrez en prenant part à ce test mathématique ? 9 sur 10 des internautes qui y ont participé se sont trompés… Serez-vous l’exception ?

N’attendez pas pour évaluer votre aptitude en calcul mental avec cette expression. Cet exercice mental est parfait pour stimuler votre sens de l’analyse et améliorer votre esprit critique. Prêt à défier votre cerveau ? Votre temps commence maintenant.

Réussirez-vous à trouver la bonne solution dans le laps de temps donné ?

Vous avez 6 secondes chrono !

6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Voyons si vous avez correctement résolu cette expression arithmétique du jour. Découvrez les étapes à suivre pour aboutir à la bonne réponse.

Étapes de résolution du casse-tête mathématique du jour.

[(12−7)⋅3]+[(15÷5)+(14−10)]

La résolution de cet exercice mental nécessite l’application de la règle PEMDAS. En appliquant rigoureusement les règles de priorité des opérations (PEMDAS), on arrive au résultat final attendu. Il est crucial de respecter cet ordre pour éviter les erreurs de calcul.

« Traiter dans l’ordre les éléments entre parenthèses, les valeurs avec exposant, les multiplications et divisions sans distinction en partant de la gauche, les additions et soustractions sans distinction en partant de la gauche », précise le site fr.wiktionary.org.

Et si vous découvrez maintenant la solution finale à cette énigme du jour ?

On commence par résoudre les opérations à l’intérieur des parenthèses les plus internes :

(12 – 7) = 5

(15 ÷ 5) = 3

(14 – 10) = 4.

L’expression mathématique devient alors : [5 ⋅ 3] + [3 + 4].

On continue avec les parenthèses restantes : [5 ⋅ 3] = 15 ET [3 + 4] = 7. Comme vous pouvez le constater, l’expression se simplifie davantage : 15 + 7. Il ne reste plus qu’une addition : 15 + 7 = 22.

Par conséquent, le résultat final de l’expression [(12−7)⋅3]+[(15÷5)+(14−10)] est égal à 22. Alors ? Avez-vous réussi à résoudre ce défi mathématique en 6 secondes ? Votre réponse est-elle similaire ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations.

À bon entendeur, salut !