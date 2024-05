Serez-vous assez fort pour trouver la solution à cette expression mathématique en moins de 20 secondes chrono ? Découvrons-le ensemble dans ce nouveau challenge. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Possédez-vous un esprit analytique ? Si oui, ce jeu est pour vous.

Question : serez-vous à la hauteur de cette énigme mathématique ? Si oui, qu’attendez-vous pour vous y mettre. C’est l’occasion pour vous de mettre à l’épreuve vos capacités cognitives ainsi que vos compétences en résolution de problèmes.

Dans la foulée, ce casse-tête mathématique teste également votre vitesse de rapidité d’analyse, votre sens de la logique ainsi que vos compétences en mathématiques.

Pour réussir ce test, il faut savoir où et quand appliquer les règles fondamentaux de base.

publicité

Souvent, vous devez appliquer la règle des priorités. Si vous ne vous rappelez pas, il est presque impossible de faire un parcours sans faute.

Nouveau défi mathématique : pouvez-vous le résoudre en 20 secondes ?

Sans plus tarder, lançons le chronomètre et… On vous passe la main. Votre temps commence maintenant ! Vous avez 20 secondes pour nous trouver la bonne solution.

Tic Tac… Tic Tac !!!

20… 19…18…17…16…15…14…13…12…11…10… Plus que quelques secondes devant vous. Il faut vous hâter.

Concentration+++……………..7…6…5…4…3…2…1. Voilà le temps est écoulé.

Êtes-vous prêt à découvrir la réponse maintenant ? Voyons la solution ensemble juste après.

Parviendrez-vous à trouver la réponse à notre expression mathématique du jour {[(12+4)×2]−8}÷2+3 ?

Reprenons tout d’abord l’expression mathématique à résoudre : {[(12+4)×2]−8}÷2+3. L’ordre des opérations est une règle essentielle pour résoudre ce problème.

On suivra donc l’ordre suivant : Parenthèses- Exponentielles et racines: (non présentes dans cette expression)- Multiplication et division (de gauche à droite) et Addition et soustraction (de gauche à droite).

Effectuer tout d’abord les opérations à l’intérieur des parenthèses:

(12 + 4) × 2 = 16 × 2 = 32

Puis, passez à la multiplication:

32 – 8 = 24

Ensuite à la division:

24 ÷ 2 = 12

Terminez maintenant à l’addition:

12 + 3 = 15.

Et le résultat final est…. Peut-on vous féliciter ou non ? Découvrez-le ci-après…

L’expression {[(12+4)×2]−8}÷2+3 est donc égale à 15. Alors ? Est-ce la même que votre réponse ? Si oui, grand bravo à vous. Vous avez suffisamment prouvé vos compétences en mathématiques.

Si en revanche, vous n’avez pas réussi à résoudre le challenge, pas de soucis. Vous n’avez pas de raison à vous décourager.

Comme toujours, nous recommandons à nos lecteurs et lectrices d’améliorer leurs performances et leurs fonctions cognitives en participants davantage à des défis de tous niveaux. Il faut savoir qu’il n’existe pas d’âge pour stimuler le cerveau.

Vous pouvez vous entraîner avec nos tests visuels, nos illusions d’optiques, nos puzzles d’allumettes ou bien plus.