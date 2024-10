Serez-vous à la hauteur de cette nouvelle énigme mathématique pour les esprits brillants ? Vous avez 15 secondes devant vous pour y répondre. On vous décrypte tout à travers nos prochaines lignes.

Défi mathématique : parviendrez-vous à trouver la solution correcte parmi ces nombres en moins de 15 secondes ?

Partant pour tester vos compétences cognitives ? Si vous avez un esprit analytique et un mode de raisonnement logique, ce travail de réflexion serait certainement un jeu d’enfant pour vous ! Ce test évalue en même temps votre capacité de résolution de problèmes mathématiques.

Il faut aussi faire preuve de rapidité et de vitesse de traitement d’informations. Pensez-vous pouvoir en être à la hauteur ? Si oui, testez vos compétences en mathématiques. Observer attentivement l‘expression mathématique du jour et dites quel est le résultat correct entre 46, 72 et 14 ?

Ne vous laissez pas intimider par cet exercice mental ! Pensez aux bienfaits que ces énigmes peuvent apporter à votre cerveau. Un peu de gymnastique pour garder vos neurones en pleine forme. Avec un peu d’attention, vous pouvez le résoudre sans problème.

La concentration est votre meilleur allié dans ce type d’exercice. Assurez-vous d’écarter toutes éventuelles sources de distraction. Vous devez être à 100% de votre concentration. L’expression arithmétique peut sembler simple à première vue, mais ne la sous-estimez pas pour autant. La voici : (18+6)÷3×(10−4)−2.

Tic Tac… Tic Tac…

Tentez de la résoudre dans votre tête et voyez laquelle de ces trois propositions est la bonne. Pouvez-vous reconnaître quelle est la bonne réponse dans le laps de temps imposé ?

Dès que vous vous sentez d’attaque, allez-y ! Votre temps commence maintenant. Vous avez 15 secondes seulement. Le compte à rebours commence.

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Quelle est votre réponse ?

Avez-vous réussi à relever le challenge avec brio ? Découvrez si vous avez choisi la bonne réponse ! Le saviez-vous ? Seulement 10% des joueurs ont réussi à trouver la réponse dans le délai imparti ! En faites-vous partie ? Voyons-le ici.

La réponse attendue est 46. Sa résolution repose sur la règle PEMDAS. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé le même résultat.

Et si on passe maintenant au détail du calcul à réaliser ?

(18+6) ÷ 3 × (10-4) – 2

Effectuer les opérations entre parenthèses d’abord, comme le veut l’ordre de priorité des opérations :

(18+6) devient 24 et (10-4) devient 6.

L’expression devient : 24 ÷ 3 × 6 – 2. Poursuivez avec les multiplications et divisions, en suivant l’ordre des opérations (de gauche à droite) : 24 ÷ 3 = 8 ET 8 × 6 = 48.

L’expression devient plus simplifiée : 48 – 2. Terminez avec la soustraction : 48 – 2 = 46.