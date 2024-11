8 secondes vous suffiront-elles pour résoudre cette énigme mathématique du jour ? Seuls les plus rapides y arriveront à temps ! Et vous ? Pensez-vous pouvoir relever le défi dans ce court laps de temps ? Et si vous le découvrez dès maintenant ?

Défi mathématique : parviendrez-vous à trouver la solution à ce test en moins de 8 secondes seulement ?

Prêt pour mettre vos neurones à l’épreuve avec ce défi du jour ? Voici l’expression mathématique à résoudre pour votre gymnastique cérébrale : (75−25)×2+(90/15)−10.

Ce jeu vous donne l’occasion de faire réfléchir votre cerveau afin de trouver la bonne réponse dans le délai imparti. De quoi stimuler vos cellules grises.

Comme expliqué par FRAGILE Suisse, « notre cerveau se comporte comme un muscle : plus on l’entraîne, mieux, il fonctionne. À la différence d’un muscle cependant, il n’augmente pas de volume, mais multiplie ses connexions ».

Les effets bénéfiques d’entraîner son cerveau avec les maths

Il n’y a rien de mieux pour faire travailler son cerveau qu’avec des exercices de mathématiques. Cette matière participe à « structurer l’esprit » et « développer le raisonnement ».

Ces défis contribuent également à « pousser l’esprit d’analyse ». D’ailleurs, on ne peut se passer des maths puisqu’elles sont partout dans la vie quotidienne.

Et « pourtant, les mathématiques souffrent depuis longtemps d’une forme de désamour », déplore-t-on dans les colonnes des Échos. Le saviez-vous ? Sans même vous en rendre compte, votre cerveau effectue des calculs mathématiques en permanence.

Par exemple, lorsque vous faites vos courses pour comparer les prix et calculer les pourcentages de rabais ou encore, lorsque vous conduisez, vous estimez des distances et des vitesses, ce qui fait appel à des notions géométriques et physiques.

Tic Tac… Tic Tac…

Passons maintenant à notre challenge du jour. Votre mission consiste à trouver la réponse exacte en 8 secondes chrono.

Partant(e) ? C’est à vous de jouer ! Votre temps commence maintenant.

Lancement du compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

La résolution de cette expression mathématique nécessite l’application de la fameuse règle PEMDAS, soit « l’ordre des opérations » en mathématiques.

Cet acronyme établit l’ordre des calculs lorsqu’une expression comprend différentes opérations comme l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Le terme PEMDAS nous indique en effet la priorité des opérations. La voici :

Parenthèses

Exposants

Multiplication

Division

Addition

Soustraction.

La SOLUTION finale est …

(75−25)×2+(90/15)−10

Résolvons tout d’abord les opérations entre parenthèses : (75-25) = 50 ET (90/15) = 6. L’expression devient : 50 × 2 + 6 – 10.

Poursuivre avec les multiplications et les divisions (de gauche à droite) :

50 × 2 = 100.

Voici ce qui nous reste : 100 + 6 – 10. Terminons avec les additions et les soustractions (de gauche à droite) : 100 + 6 = 106 ET 106 – 10 = 96. Donc, le résultat final est égal à 96.