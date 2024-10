Seuls les plus brillants réussiront à trouver la solution à cette énigme mathématique en moins de 10 secondes chrono ! En ferez-vous partie ? Et si vous le découvrez ?

Défi mathématique : êtes-vous prêt à prouver que vous faites partie des meilleurs ?

Seul un petit pourcentage de personnes est parvenu à trouver le bon résultat en l’espace de 10 secondes ! Cette expression arithmétique simple est parfaite pour évaluer vos compétences en calculs ainsi que votre esprit analytique.

Sans plus attendre, voici l’expression du jour que nous vous proposons de résoudre : (25−5)×(15÷5)+30−10. Nous mettons à votre disposition trois propositions de réponse. Allez-vous trouver la solution attendue dans ce délai imparti ?

Vous avez 10 secondes chrono

Êtes-vous prêt à vous y mettre et à actionner vos neurones ? Si oui, allez-y ! Prouvez-nous de quoi vous êtes capables ! Lançons le compte à rebours ! Votre temps commence maintenant.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous réussi à trouver la solution en si peu de temps ? Quelle est votre réponse entre 140, 110 et 80 ?

Quelle règle appliquer ?

La résolution de cette expression nécessite l’application d’une règle mathématique fondamentale : celle de l‘ordre de priorité des opérations.

Pour réaliser un calcul avec plusieurs opérations, il faut respecter un certain ordre dans l’exécution des opérations. « Un calcul peut avoir des parenthèses ou pas, et il faut aussi en tenir compte lorsqu’on traite les opérations ».

Dans une chaîne de calcul sans parenthèses, « on effectue d’abord les multiplications et les

divisions avant les additions et les soustractions ». On les effectue de la gauche vers la droite.

« Dans un calcul avec des parenthèses, on priorise les calculs entre les

parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures. Dans une chaîne de calcul qui contient parenthèse, puissance, et racine carrée, on traite toujours les valeurs des parenthèses en premier ».

D’où l’acronyme PEMDAS qui signifie Parenthèse, Exposant, Multiplication et Division, Addition et Soustraction.

Les tests de mathématiques du genre sont parfaits pour stimuler l’esprit et améliorer votre capacité de concentration.

Et la solution est…

Pour réussir ce test, il faut avoir une certaine habilité avec les chiffres pour bien appliquer les règles de base de l’arithmétique. L’attention aux détails est également très importante. Il faut également un esprit analytique.

(25−5)×(15÷5)+30−10

Résolvons les opérations entre parenthèses : 25 – 5 = 20 ET 15 ÷ 5 = 3. L’expression devient alors : 20 × 3 + 30 – 10.

Effectuons les multiplications : 20 × 3 = 60. L’expression se simplifie en : 60 + 30 – 10. Poursuivons avec les additions et soustractions (de gauche à droite) : 60 + 30 = 90 ET 90 – 10 = 80.

Donc, la solution finale de l’expression (25−5)×(15÷5)+30−10 est égale à 80. C’est bon pour vous ? Si oui, grand bravo à vous pour vos compétences.