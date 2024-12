Réussirez-vous à trouver la solution à cette expression arithmétique en l’espace de 11 secondes chrono ? Prouvez vos compétences ! CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : êtes-vous prêt à découvrir si vous avez un QI de génie ?

Testez votre intelligence avec ce challenge du jour ! Seuls les esprits les plus brillants y parviendront du premier coup – êtes-vous prêt à mettre à l’épreuve vos capacités cognitives ?

Ce jeu de réflexion est également idéal pour évaluer votre compétence en résolution de problème. En outre, ce défi mathématique a été spécialement conçu pour évaluer vos compétences en logique et en calcul.

Si cette expression arithmétique du jour semble, à première vue, hyper simple, ne la sous-estimez pas pour autant.

Comme dans tout exercice intellectuel, une attention particulière aux détails est requise pour aboutir à la solution attendue. Il faut également réussir à trouver la règle mathématique à appliquer.

Découvrez ci-après l’expression mathématique à résoudre : [(37−25)×2]+[18÷(36÷12)].

Connaissez-vous la règle d’ordre de priorité opératoire à appliquer ?

Comme vous pouvez le voir, la résolution de cette chaîne d’opération passe par la règle d’ordre de priorité ou PEMDAS. Vous rappelez-vous de celle-ci ?

Elle a été enseignée en classe de 5ᵉ. Un rafraîchissement de la connaissance s’avère indispensable.

Partant(e) pour vous tester ? Si oui, démarrez le chronomètre dès maintenant. Vous avez 11 secondes devant vous pour relever le challenge. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le laps de temps imparti ?

Tic Tac… Tic Tac… Vous avez peu de temps seulement devant vous !

Votre temps commence.

11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Passons à la solution pour que vous puissiez comparer la vôtre à la nôtre. CafeBagdad vous détaille la réponse finale étape par étape. [(37−25)×2]+[18÷(36÷12)].

Lorsqu’on parle de PEMDAS, voici ce que vous devez avoir en tête : P comme dans Parenthèse, E comme dans Exposant, MD comme Multiplication et Division, et enfin AS comme Addition et Soustraction.

Pas à pas vers la solution finale à ce casse-tête

Résoudre en premier les parenthèses les plus internes. Calculons alors 36 ÷ 12 = 3. L’expression devient : (37−25)×2 + 18 ÷ 3. Passons à la résolution des autres calculs dans les parenthèses. La voici 37 – 25 = 12.

L’expression devient ainsi : 12 × 2 + 18 ÷ 3. Poursuivre avec les multiplications et divisions (en suivant l’ordre des opérations : multiplications et divisions avant additions et soustractions)

Calculons donc d’abord 12 × 2 = 24. Puis passons à 18 ÷ 3 = 6. C’est là que l’expression se simplifie davantage : 24 + 6. Terminons l’addition finale

: 24 + 6 = 30. Donc, le résultat final de l’expression arithmétique est égale à 30.