Défi mathématique : comment faire de 1×8=0 une équation correcte en utilisant une allumette supplémentaire ?

Testez vos capacités : corrigez l’équation 1×8=0 en ajoutant simplement 1 allumette. On vous en dit plus dans cet article.

publicité

Partant(e) pour résoudre une équation à allumettes en moins de 20 secondes ?

Envie de tester vos compétences en mathématiques ? Il n’y a pas mieux que ce casse-tête. Ce défi a donné un mal de crâne à plus d’un. Aussi que intelligent que vous pensez être, ne faites pas l’erreur de sous-estimer ce challenge.

Il faut tout d’abord bien visualiser l’équation. Ensuite, trouver l’erreur et ajouter une allumette pour corriger ce problème mathématique. Ceux qui ne trouveront pas la bonne réponse sont invités à découvrir la solution en bas d’article.

Pour trouver la réponse à cette opération mathématique, concentrez-vous au maximum. Vous avez 20 secondes pour réussir ce défi. Essayez autant de fois que vous le souhaitez, tant que vous respecter le délai imparti.

publicité

Si cette énigme mathématique s’avère trop délicate pour vous, nous vous invitons à vous exercer plus régulièrement avec des défis cérébraux.

«Seule la paresse fatigue le cerveau»

« Le maintien d’une activité intellectuelle permet de lutter contre le vieillissement cérébral », affirme d’ailleurs une équipe de l’Institut de psychologie de l’université de Heidelberg (Allemagne) dans la revue Nature Human Behavior.

Nous sommes en effet des millions à ne pas avoir connaissance de ce que notre matière grise est réellement capable.

« Nos méninges sont pleines de ressources« , assurent le docteur en neuropsychologie Bernard Amsellem et l’anthropologue Emmanuelle Joseph-Dailly dans Les Talents cachés de votre cerveau au travail (Editions Eyrolles).

Apprenez à mieux connaître votre cerveau pour en tirer le meilleur, suggèrent les auteurs. «Seule la paresse fatigue le cerveau», mentionne pour sa part Louis Pauwels dans L’Apprentissage de la sérénité. Pensez à «muscler» votre cerveau et entretenir votre santé mentale.

De quoi a besoin le cerveau pour bien se nourrir ?

Outre un bon entraînement cérébral, l’alimentation joue également un rôle clé. « Nos neurones ont besoin de lipides, et plus particulièrement d’omégas 3, pour fonctionner », peut-on lire dans les pages du Le Figaro.

«La consommation d’omégas 3 avant et pendant la grossesse de la mère, assure un meilleur développement neurologique du nourrisson, puis, plus tard, améliore le QI de l’enfant», explique le Dr Jean-Marie Bourre, membre de l’Académie de médecine et auteur du Programme pour bien nourrir votre cerveau (Éditions Odile Jacob). Privilégiez les produits végétaux et bios.

Vous avez certainement eu le temps de résoudre notre équation d’allumettes ! Si oui, bravo. Voyons ci-après la solution à ce challenge :

N’hésitez pas à partager autour de vous. Défiez vos amis et famille à relever le challenge dans le laps de temps défini.