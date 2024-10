Seuls 7 % des participants sont parvenus à résoudre ce test mathématique jusqu’au bout – Découvrez si votre QI est à la hauteur ? On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique : ce petit test mathématique qui a fait fuir plus d’un !

Dites-nous : êtes-vous prêt à tester vos compétences en mathématiques avec cette expression du jour ?

Pour le réussir en moins de 12 secondes, vous devez faire preuve d’un esprit analytique et de la précision. La concentration est primordiale. C’est un test qui met à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes.

Voici l’expression arithmétique à résoudre : ((20−10)×3)+(30/6)−5. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le délai imparti ? Et si vous le découvrez ?

Lancez le compte à rebours.

Votre temps est écoulé.

En quoi consiste réellement la règle PEMDAS ?

C’est bon pour vous ? Avez-vous trouvé la bonne réponse dans le laps de temps imparti ? Pour y arriver, vous devez suivre le bon ordre des opérations.

Pour cela, il faut respecter à la lettre la fameuse règle rappelée par l’acronyme PEMDAS.

Il s’agit d’une technique facilitant la résolution des opérations mathématiques complexes. L’ordre de priorité est la suivante :

– Parenthèses

– Exposants

– Multiplication et Division (de gauche à droite)

– Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Commencez par les parenthèses de l’intérieur vers l’extérieur. Effectuez ensuite les calculs spécifiés par les exposants avant d’enchaîner avec les quatre opérations élémentaires selon leur ordre décrit précédemment.

Avez-vous été à la hauteur de ce challenge du jour ?

Si vous maîtrisez correctement cette règle, le défi consiste uniquement à résoudre cette expression arithmétique en moins de 12 secondes. Voyons maintenant si vous avez oui ou non réussi à relever le challenge avec brio.

93% des participants à ce défi ont abandonné, notamment en raison du laps de temps imposé pour trouver la réponse.

La solution de cette énigme mathématique du jour est juste ICI ! Vérifiez votre réponse.

Il faut effectivement procéder étape par étape. Pour cela, nous devons décomposer l’expression en sous-expressions plus simples. Voici ce que ça donne :

Les parenthèses étant prioritaires, calculons d’abord les opérations qui y sont à l’intérieur, soit (20 – 10) = 10 ET (30 / 6) = 5. L’expression devient alors : (10 × 3) + 5 – 5.

Enchaînons avec la multiplication : (10 × 3) = 30. Et l’expression devient de plus en plus simple : 30 + 5 – 5. De gauche à droite : 30 + 5 = 35 ET

35 – 5 = 30.

Le résultat final de l’expression mathématique ((20−10)×3)+(30/6)−5 est donc égal à 30. Votre réponse est-elle la même ? Si oui, grand bravo à vous.