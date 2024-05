Ce tout nouveau défi mathématique crée un véritable remous. Réussirez-vous à vous en sortir ? On vous explique tout.

Défi mathématique : ce casse-tête pénible pour (presque) tout le monde

Pour trouver la réponse correcte à ce test, il faut avant tout aimer les chiffres. Sinon, cela va être compliqué pour vous. Il faut également avoir un minimum de bagages mathématiques.

CafeBagdad vous présente l’énigme ci-après : [36: (4^2 + 2) + 10 : 5 – 4]

Pas peur du tout ? C’est bien. Vous devez être un as de maths.

Si ce défi semble anodin pour les habitués des challenges, attendez de voir pourquoi il est aussi redouté. En effet, vous ne disposez que de quelques secondes pour le résoudre.

Vous n’avez que 8 petites secondes pour donner la solution à ce test ! Alors, toujours aussi sûre de vous ?

Beaucoup ont peiné à cause de ce défi ! Avant de vous y mettre vraiment, armez-vous d’une bonne dose complète de concentration. Une petite distraction de votre part et c’est foutu !

Le compte à rebours est lancé pour les amateurs de défi

Vous devez vraiment être en plein dedans ! Alors, partant pour faire chauffer vos neurones comme jamais ? Si oui, prenez vite une feuille et un stylo.

Démarrer le chronomètre et allez-y ! C’est parti ! Bon courage à tous ceux qui ont le cran de s’y essayer. Si vous acceptez de vous y lancer, c’est que vous êtes quelqu’un de très confiant, notamment en vos capacités cognitives.

Votre temps commence maintenant ! 8… 7…6…5…4…3…2…1…0… Bouh!

Avez-vous réussi la course ?

Un vrai marathon cérébral, pas vrai ? Avez-vous gagné la course ? À la rédaction, on a tenté l’expérience mais le temps n’a pas été assez suffisant… Nous espérons que vous avez eu plus d’entrain ! C’était d’ailleurs le problème de bon nombre de challengers.

Ce n’est pas tant le problème mathématique qui nous a donné du fil à retordre mais surtout la contrainte de temps.

Seule une personne dotée d’un esprit analytique et d’un esprit logique peut tenir le coup face à un tel casse-tête.

Découvrez maintenant la solution

Alors ? Avez-vous été à la hauteur ? Si oui, chapeau ! Vraiment ! CafeBagdad vous propose de retrouver la solution ci-après.

[36: (4^2 + 2) + 10 : 5 – 4]

Pour répondre correctement à cette énigme, il faut suivre l’ordre des opérations. Débutons pour cela, par les puissances et les multiplications :

4^2 = 4 * 4 = 16

16 + 2 = 18

Ensuite, passons aux divisions : 36 : 18 = 2 et 10 : 5 = 2. Puis les additions et soustractions de gauche à droite : 2 + 2 = 4 et 4 – 4 = 0.

Vous auriez pu aussi simplifier l’expression en regroupant les termes identiques avant de procéder au calcul. Ce qui donne ça :

(36 : 18) + (10 : 5) – 4

2 + 2 – 4

0.

Encore félicitations à tous ceux qui ont relevé le challenge.